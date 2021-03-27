Алматы. 27 марта. КазТАГ – На улицах Алматы будут проигрывать аудиооповещения с предупреждениям об опасности COVID-19, передает корреспондент агентства.

«Внимание! Уважаемые жители и гости города Алматы! В связи с ростом количества зараженных коронавирусной инфекцией (КВИ) наш город находится в «красной» зоне. Убедительно просим вас соблюдать все требования санитарно-эпидемиологических норм. Строго соблюдайте масочный режим в помещениях, транспорте и на улице. Придерживайтесь социальной дистанции не менее 1,5 метра. Соблюдайте гигиену рук, часто мойте руки с мылом и пользуйтесь антисептиком. Не посещайте места массового скопления людей, такие как парки, скверы, дворовые детские площадки и другие общественные места. Призываем не проводить семейные, торжественные, памятные и другие мероприятия», — говорится в аудиосообщении, которое официальные органы планируют транслировать на улицах Алматы.

Также в сообщении содержится призыв в случае заболевания не заниматься самолечением и строго соблюдать предписания врачей.

«Вместе мы победим коронавирус! Алматы с вами!» — сказано в сообщении.