Алматы. 27 марта. КазТАГ – Отключения холодной воды ожидаются три дня подряд в двух районах Алматы, сообщает пресс-служба ГКП «Алматы су».

«В Алмалинском районе Алматы временно не будет подаваться холодная вода в жилые дома и иные объекты в контурах улиц: 29 марта с 9.00 до 14.00 – Байжанова – Кажимукана – Назарбаева; 31 марта с 9.00 до 18.00 – Курмангазы – Шевченко – Наурызбай батыра – Сейфуллина; 1 апреля с 9.00 до 18.00 – Макатаева – Райымбека – Желтоксан – Сейфуллина», — говорится в сообщении в субботу.

1 апреля с 9.00 до 18.00 холодное водоснабжение ограничат зданиям, расположенным на территории Жетысуского района в контуре улиц Райымбека – Сейфуллина – Тобаякова (Ж/Д) – Абылай хана.

«Вводимые ограничения необходимы для подсоединения к сетям нового водопровода. На время отключения к объектам социальной сферы будет организован подвоз воды автоцистернами», — заверили коммунальщики.