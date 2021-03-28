Зарплаты членов Высшего судебного совета и судей Верховного суда предлагают уравнять в РК

Нур-Султан. 28 марта. КазТАГ – Зарплаты членов Высшего судебного совета и судей Верховного суда предлагают уравнять в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Установление заработной платы постоянным членам Высшего судебного совета на уровне зарплаты судьи Верховного суда», — говорится в концепции к проекту закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам судебной системы».

Ранее сообщалось, что Верховный суд Казахстана предлагает перейти на новую модель финансирования судебной системы. Кроме того, судьи просят разрешить им самостоятельно исправлять свои ошибки в приговорах, а также снять запрет на назначение максимальных сроков насильникам и коррупционерам. Кроме того, в Казахстане могут усложнить задачу по проведению оперативно-разыскной деятельности против судей и сократить сроки повторного допуска к квалификационному экзамену кандидатов в судьи.