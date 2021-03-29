Более 9 тыс. гражданам РК в 2020 году начислили налог на транспорт за проданные машины

Нур-Султан. 29 марта. КазТАГ – Более 9 тыс. граждан РК в 2020 году обратились в налоговые органы из-за начисления им налогов на транспорт за ранее проданные машины, сообщил директор департамента администрирования непроизводственных платежей, физических лиц и специального налогового режима КГД МФ РК Азамат Садыков.

«Мы по прошлому году проанализировали такие случаи, то есть в большинстве случаев основная причина была то, что машину продали по доверенности, либо когда-то продали ее, но не переоформили. В данном случае налоговое обязательство в любом случае остается за владельцем транспортного средства, на ком оно зарегистрировано», — сказал Садыков на брифинге в понедельник.

Как уточняется, в прошлом году было подано более 9 тыс. обращений «по сервису корректировке».

«В результате мы совместно с КАПом, комитетом административной полиции МВД РК, проанализировали. В большинстве случаев не подтверждается, то есть машины стоят на учете, они просто не были переоформлены», — сказал Садыков на брифинге в понедельник.