Налог на транспорт за 2020 год необходимо уплатить до 1 апреля – КГД РК

Нур-Султан. 29 марта. КазТАГ — Налог на транспорт за 2020 год необходимо уплатить до 1 апреля, напомнил директор департамента администрирования непроизводственных платежей, физических лиц и специального налогового режима КГД МФ РК Азамат Садыков.

«Напоминаем, что срок уплаты налога на транспортные средства за 2020 год истекает 1 апреля 2021 года. Следует отметить, что при расчете предстоящих платежей по налогу на транспорт были использованы сведения комитета административной полиции министерства внутренних дел. Между комитетом госдоходов и комитетом административной полиции МВД действует интеграция ведомственных информационных систем по получению сведений по транспортным средствам, то есть онлайн-интеграция», — сказал Садыков на брифинге в понедельник.

При этом он отметил, что подлежащий уплате налог не будет отображаться в сервисе информации о налоговой задолженности приложения e-Salyq Azamat, пока платеж не станет просроченным.

«Гражданам посредством мобильного приложения e-Salyq Azamat комитета госдоходов предоставлена возможность узнать предстоящую сумму налога до наступления ее срока уплаты с одновременной возможностью проведения оплаты по готовым реквизитам. Кроме просмотра предстоящих платежей на мобильном приложении, портале электронного правительства реализована возможность получения данных мобильных приложений банков. При этом следует отметить, что сумма исчисленного налога по налогу на транспорт в сервисе предстоящих платежей мобильного приложения КГД и мобильных приложений банков отображается с учетом имеющейся оплаты, то есть переплаты на лицевом счету, то есть отправленная сумма, которую необходимо заплатить. Вместе с тем, сумма налоговых платежей по налогу на транспортные средства не является налоговой задолженностью, она будет являться налоговой задолженностью после срока уплаты, то есть после 1 апреля. В связи с чем данная сумма не отображается в сервисе об отсутствии и наличии задолженности в мобильном приложении КГД», — пояснил он.