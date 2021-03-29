Нур-Султан. 29 марта. КазТАГ — Штормовые предупреждения объявлены в четырех областях Казахстана на 30 марта, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«30 марта в Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед. Ночью и утром местами ожидается низовая метель. Ветер западный, северо-западный ночью и утром местами 15-20 метров в секунду. В Кокшетау ночью и утром 30 марта ожидается туман. На дорогах гололедица», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в понедельник.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.

«30 марта в Туркестанской области местами ожидаются туман, ветер западный 15-20 метров в секунду. В Шымкенте утром и днем 30 марта ожидается ветер западный порывы 15-20 метров в секунду», — сообщает пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 85-90%.

«30 марта в Кызылординской области местами ожидаются туман, ночью местами гололед. В Кызылорде 30 марта временами ожидается туман», — отмечают эксперты.

Вероятность шторма — 80-85%.

«30 марта в Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед», — сообщают в «Казгидромет».

Вероятность шторма — 85-90%.