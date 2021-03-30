Нур-Султан. 30 марта. КазТАГ – «Британский» штамм COVID-19 выявили в Нур-Султане, Алматы и Актюбинской области, сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.

«Завершено полное геномное секвенирование 265 положительных проб на коронавирусную инфекцию (КВИ), в 12 выявлена мутация, характерная для «британского» штамма. Это город Алматы – восемь, Актюбинская область – три, Нур-Султан – один, в том числе восемь завозных», — сообщил Цой на брифинге во вторник.

В пяти случаях пациенты привезли «британский» штамм из ОАЭ, в трех – из Египта.

Министр уточнил, что по данным Всемирной организации здравоохранения, на 30 марта «британский» штамм COVID-19 в 125 странах, «южноафриканский» – в 75 странах, «бразильский» – в 41.

«Новые штаммы коронавируса имеют те же ключевые симптомы, что исходный штамм, включая высокую температуру, постоянный кашель, и потерю чувства вкуса или запаха. «Бразильский» штамм не считается более смертоносным, но он распространяется легче, чем исходный штамм COVID-19. Недавние исследования показали, что «британский» штамм коронавируса связан с более высокой вероятностью госпитализации и смерти, чем исходный штамм», — добавил Цой.