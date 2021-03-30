«Казахстан оказался на геополитической периферии – и это очень выгодно». «Наука без будущего. Армия ученых превращается в армию безработных». «Скольким казахстанцам не хватает денег на еду?». Аральское море ушло от людей больше 30 лет назад»

Сетевой Казахстан 30 марта 2021г.

KAZPRAVDA . KZ . «Токаев призвал международное сообщество к своевременному и адекватному закупу вакцин» — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в Мероприятии высокого уровня «Международная долговая архитектура и ликвидность». Виртуальный форум на уровне глав государств и правительств состоялся по инициативе Генерального секретаря ООН Антониу ГУТЕРРИША… Мероприятие было посвящено консолидации международных усилий в сфере финансирования развития в эпоху пандемии COVID-19. Выступая в качестве председателя Группы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (РСНВМ), Касым-Жомарт ТОКАЕВ отметил, что с начала пандемии коронавируса страны Группы столкнулись со смертельно опасным сочетанием сокращения иностранных инвестиций, торговли и денежных переводов, растущей финансовой задолженностью и серьезным снижением бюджетных возможностей, которое повлекло спад их экономик в среднем на 2,4 %.

EXPRESS — K . KZ . «Казахстан оказался на геополитической периферии – и это очень выгодно» — СМИ и эксперты все чаще используют термины «третья мировая война» и «новая холодная война», обсуждая конфигурацию будущих враждебных друг другу союзов. Что эти процессы несут Казахстану? «ЭК» побеседовала об этом с политологом Рустамом БУРНАШЕВЫМ — В сегодняшней геополитической ситуации весь наш регион перифериен, и это очень хорошо для нас. Хорошо тем, что это устраивает и Россию, и Соединенные Штаты, и Китай… В стратегическом плане то положение, что существовало последние 20 лет, вполне устраивает все три мировые державы.

«Высшее образование в Казахстане дороже, чем цена расставания с Родиной» — Сейчас стоимость очного обучения в вузах Алматы или Нур-Султана обойдется от 600 тысяч до 1,5 млн тенге в год. Вопрос дороговизны высшего образования поднял бизнесмен Кайрат КУДАЙБЕРГЕН. Каждый десятый студент учится не у нас, а за границей, – написал он у себя в Telegram-канале. – Как вы думаете, почему? Да потому что стоимость обучения, например, в Пекинском университете равна стоимости обучения в лучших университетах Казахстана. Только вот уровень обучения в зарубежном вузе на порядок выше, чем в нашем. Как отмечает бизнесмен, есть страны, например Германия, где казахстанцы могут получить образование вообще бесплатно.

EHONEWS . KZ . «Турция все глубже внедряется в Казахстан» — На первый взгляд кажется, что Турция проводит самостоятельную политику, исходя чисто из своих задач расширения влияния в Центральной Азии. Но на самом деле интересы Вашингтона и Анкары в этом регионе совпадают и направлены они на выдавливание России и Китая. Активно в этом поддерживает Турцию и Великобритания, содействуя через свои спецслужбы и НПО распространению идей пантюркизма. Соответственно, и Тюркский совет приобретает другое, более серьезное значение в качестве инструмента укрепления гегемонии Анкары в Центральной Азии. Елбасы, кстати, предложил пару лет назад превратить Тюркский совет в полноценную организацию тюркских государств. И не исключено, что, после того как Туркестан будет объявлен на предстоящем саммите сакральным центром тюркского мира, эта идея будет по-настоящему реализована, что явно осложнит ситуацию в регионе.

QMONITOR . KZ . «Светскость и религиозность: как удержать баланс?» — Неопределенное развитие религиозной ситуации в Казахстане требует пересмотра существующих подходов к построению отношений между государством и религиозными институтами, считают авторы исследования «Светскость и религия в современном Казахстане: необходимость модернизации духовно-культурных смыслов и стратегий», проведенного Институтом философии, политологии и религиоведения МОН РК в 2018-2020 годах. О том, какими должны быть эти подходы и какую в целом линию поведения должно выработать государство, чтобы не допустить разбалансировки светских и религиозных ценностей, мы попросили рассказать доктора философских наук, профессора Елену БУРОВУ.

«Наука без будущего. Армия ученых превращается в армию безработных» — «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Это ставшее крылатым выражение Виктора Черномырдина как нельзя лучше характеризует бесконечный процесс реформирования отечественной науки, который не только с каждым годом отдаляет ее от «светлого будущего», но и стремительно тянет на дно. Вопрос только в том, когда оно, то есть дно, будет достигнуто. Дискуссию, посвященную этой теме, мы попросили продолжить профессоров Анатолия ГРИБАНОВСКОГО и Наримана ЖАЛГАСУЛЫ.

FORBES . KZ . «Скольким казахстанцам не хватает денег на еду?» — Новый сезон экспертных обсуждений на площадке аналитической группы «Кипр» и «Народной партии Казахстана» начался в понедельник, 29 марта, с темы «Социальное самочувствие Казахстанцев: цвет настроения?..». Основой для разговора стало мониторинговое исследование социальных настроений среди казахстанцев, проведенное в феврале 2021 года ОФ «Центр социальных и политических исследований «Стратегия» (президент Гульмира ИЛЕУОВА). Исследование социальных настроений среди казахстанцев выявило существенное ухудшение по всем показателям.

KURSIV . KZ . «На перепись населения в Казахстане потратят 8,2 млрд тенге» — Очередную, третью по счету, перепись населения в Казахстане планируют провести с 1 сентября по 30 октября 2021 года. Эта перепись уже «отличилась» тем, что ее дважды переносили – с 2019-го на 2020-й, а затем с пандемического года на нынешний. Но на этом ее особенности не закончатся – пересчитывать граждан будут по-новому.

TIME . KZ . «Бакытжан САГИНТАЕВ, аким Алматы: Тренировка окончена. Пора прививаться» — Несмотря на ограничения, которые действовали в мегаполисе с 21 марта, статистика заразившихся КВИ в течение одних суток продолжала расти: во вторник, 23 марта, было 330, в четверг уже 450, а в минувшее воскресенье она перевалила психологическую отметку в пять сотен. Акимат обратился к горожанам с просьбой “усилить профилактику КВИ на фоне выявления британского и южноафриканского штамма”. Подобные призывы — верный признак, что ситуация может выйти из-под контроля. Алматинцы гадают: что дальше?

«Граждане, не будьте лохами!» — Транснациональная преступная группировка вербовала и отправляла казахстанских девушек в Бахрейн для занятия проституцией. На данный момент правоохранительные органы республики установили 39 потерпевших. О торговле людьми, а также об интернет-мошенничествах в понедельник на брифинге рассказал начальник следственного департамента МВД Санжар АДИЛОВ.

«Экспертное сомнение» — Разбирательство по делу о ДТП с участием судьи Усть-Каменогорского суда №2 приобрело неожиданный поворот: во время апелляции прозвучала информация о “купленных” экспертах и о том, что против судьи свидетельствовали преимущественно сотрудники правоохранительных органов.

NOVGAZ.COM . «Аральское море ушло от людей больше 30 лет назад, но продолжает оставаться главным событием их жизни» — 26 марта — День Аральского моря. Официально этот день в Казахстане празднуется, но дата — скорее скорбная: Арал умирает, с 60-х годов прошлого века его площадь сократилась на 90%… Булат родился в Аральске. Мать Булата была рыбачкой. Отец работал прокурором. Булат рос на море, с утра до ночи ошивался в городском порту. — На пирс приходили советские солдаты, они кидали монеты в воду, мы за ними — вжу-у-у-х в море! Вода была кристально чистой. Она заживляла наши раны на теле. Мы последнее поколение, которое видело полный Арал, — с грустью говорит Булат.

LITER . KZ . «Из-за пандемии людей стали чаще травить в Интернете» — С начала пандемии количество угроз безопасности в Сети выросло в несколько раз. Злоумышленники активизировались во всех компонентах кибератак. Одним из самых популярных видов угрозы в Сети является кибербуллинг. Ему подверглись не только школьники и студенты, обучающиеся в дистанционном формате, но и взрослые люди. «Причем взрослые подвергаются наиболее изощренным видам кибербуллинга. Более 80% пострадавших оказывается женская половина пользователей. Это характерно для всех стран мира, не только для Казахстана», – рассказал редакции Liter.kz президент ОЮЛ «Интернет ассоциация Казахстана» Шавкат САБИРОВ.

365 INFO . KZ . «Санавиация спасает жизни на самолетах 59-летней давности» — Авиационные власти Казахстана признают, что малая авиация, используемая в медицинских и санитарных целях, давно устарела и подлежит замене. В списке используемых самолетов 90 советских Ан-2, которым от 31 до 59 лет. Есть и свежие самолеты 2000-х годов выпуска, но их очень мало.

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