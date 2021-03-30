ПЦР-тесты реагируют на мертвый вирус и могут дать положительный результат – Есмагамбетова

Нур-Султан. 30 марта. КазТАГ – ПЦР-тесты могут улавливать обломки гена спустя длительное время и давать положительный результат, сообщила председатель комитета санитарно- эпидемиологического контроля министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова

«Хотела бы отметить, что бывают положительные ПЦР-тесты очень длительный период времени и никак их нельзя принимать за повторное заражение, потому что исследования сегодня говорят, что ПЦР тест-система настолько чувствительная, что они могут улавливать обломки гена, то есть неживого вируса», — сказала Есмагамбетова на брифинге во вторник, отвечая на вопрос о повторных заражениях коронавируса.

По ее словам, в Казахстане было зарегистрировано всего два случая повторного заражения.