Нур-Султан. 30 марта. КазТАГ – Погода без осадков во вторник ожидается лишь на западе Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«По-прежнему под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части республики сохранится неустойчивый характер погоды, местами ожидаются осадки, в виде дождя и снега. Лишь запад страны будет находиться в поле повышенного атмосферного давления в связи с чем ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на севере с низовой метелью», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, ночью и утром снег. Ветер западный, северо-западный 3- 8 метров в секунду. Температура днем около +2+4, ночью -9-11.

В Алматы облачно, временами осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Температура днем +4+6, ночью около 0-2.

В Шымкенте переменная облачность, дождь. Ветер западный 8-13, утром и днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем +8+10, ночью +2+4.

В Восточно-Казахстанской области днем без осадков, ночью дождь со снегом, туман, гололед. Днем +2+7, ночью -7-12.

В Актюбинской области на юге дождь со снегом, туман. Днем 0+5, ночью -6-11.

В Атырауской области днем без осадков, ночью дождь, туман. Днем +4+9, ночью -1+4.

В Жамбылской области дождь, туман, гололед, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +6+11 (+2), ночью -1+4 (-5).

В Северо-Казахстанской области без осадков, туман, гололед. Днем -2-7, ночью -12-17.

В Туркестанской области дождь, туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +8+13 (+5), ночью +2+7 (-1).

В Кызылординской области дождь, туман, гололед. Днем +6+11, ночью -2+3.

В Западно-Казахстанской области без осадков, туман. Днем +2+7, ночью -3-8.

В Костанайской области дождь, туман, гололед. Днем -2+3, ночью -5-10.

В Карагандинской области дождь, туман, гололед. Днем -3+2 (на юге +5+10), ночью -5-10 (на юге -2).

В Алматинской области дождь, туман, гололед. Днем +4+9, ночью -3+2.

В Мангистауской области днем небольшой дождь, ночью без осадков, туман. Днем +9+14, ночью 0+5.

В Павлодарской области днем небольшой дождь, ночью снег с дождем, низовая метель, ветер 15-20 метров в секунду. Днем 0-5, ночью -7-12.

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики ожидаются подъемы уровней воды, ослабления ледовых явлений. На равнинной территории Павлодарской, Карагандинской, Западно-Казастанской и Восточно-Казахстанской областей ожидается интенсивное снеготаяние и формирование талого стока», — предупредили синоптики.