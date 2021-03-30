В каких регионах Казахстана распространяется все три штамма коронавируса рассказал Цой

Нур-Султан. 30 марта. КазТАГ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал, в каких регионах Казахстана распространяется все три штамма коронавируса.

«Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент и в Актюбинской, Алматинской областях. 56% заболевших приходится на город Алматы», — сказал Цой в ходе брифинга в СЦК при президенте РК «Об усилении роли и развития ПМСП в РК и эпидемиологической ситуации по COVID-19».

Министр отметил, что в «красной зоне» находятся — четыре региона, а в «желтой зоне» — три. На сегодняшний день 33% мест в инфекционных учреждениях и 20% реанимационных отделений заняты. По состоянию на 30 марта число больных в тяжелом состоянии увеличилось на 32 процента и составило 440 человек. В марте объем отбора проб у людей увеличился и составил 49 тыс. человек в сутки. Суточный объем отбора проб составил 113 тыс.

Глава МЗ сообщил, что совместно с ВОЗ введен экспресс-ПЦР-скрининг. В лаборатории общественного здравоохранения были исследованы пробы больных коронавирусной инфекцией.

«По итогам исследований во всех регионах были выявлены «британские», «южноафриканские» и «бразильские» штаммы. Только в ВКО, Костанае и Павлодаре, СКО не выявлено», — сказал Цой.

Как уточняется, по состоянию на 30 марта в Казахстане зарегистрировано 243 318 больных, за последние две недели показатель заболеваемости увеличился в два раза.