Казахстан между коллективным Западом и Китайско-российским блоком 31.03.2021 14:00 Владислав ЮРИЦЫН Политика 179 0 Историк Булат Султанов о том, чем грозит Нур-Султану неправильное геополитическое поведение Похожие материалы: Казахстан и Россия согласовали режим работы Ириклинского водохранилища Возобновляются полеты между Шымкентом и Стамбулом «Коронавирус обосновался в мегаполисах». «Ученые: казахстанская наука скорее мертва, чем жива». «США с помощью националистов пытаются оторвать Казахстан от России». «Утечка «мозгов» и «рук» из страны: как ее можно остановить?». «Слово о бухарских евреях Казахстана» Казахстан сократит посевы зерновых Казахстан обеспечен лекарствами на почти 97% — «СК-Фармация»