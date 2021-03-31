Нур-Султан. 31 марта. КазТАГ — Клинические испытания казахстанской вакцины от коронавируса завершатся только 9 июля 2021, заявила генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья.

«Точная дата завершения клинических испытаний – 9 июля 2021 года. После этого предстоит большая работа по обработке полученных данных от 3 тыс. добровольцев, которая займет примерно 20 календарных дней», — сообщила Закарья на брифинге в среду.

При этом она подтвердила, что вакцинировать граждан казахстанской вакциной начнут уже в середине апреля.

«Эта информация абсолютно соответствует действительности, поскольку использованию вакцина подлежит после прохождения 50% третьей фазы клинических исследований», — пояснила она.