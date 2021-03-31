Мажилис одобрил ратификацию соглашения об обращении нерегламентированной продукции в ЕАЭС

Нур-Султан. 31 марта. КазТАГ – Адель Рустемова. Мажилис одобрил законопроект «О ратификации соглашения о порядке обращения в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) продукции, требования к которой не установлены техническими регламентами ЕАЭС, и правилах обеспечения безопасности такой продукции».

«Основные посылы законопроекта – обеспечение безопасности всей обращаемой на территории союза продукции. Первое, эта продукция, не включенная в единый перечень продукции, в отношении которой на уровне союза устанавливаются обязательные требования. Второе, продукция, в отношении которой не приняты или еще не вступили в силу единые технические регламенты союза», — сказал министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, представляя законопроект на пленарном заседании мажилиса в среду.

Он добавил, что единый перечень продукции включает в себя виды разной продукции, для которой характерны высокие риски, связанные с безопасностью их потребления и использования. Данный перечень сформирован с учетом опыта стран-членов ЕАЭС и международного опыта. В настоящее время приняты 49 технических регламентов, из которых 43 вступили в силу.

Разработка соглашения началась в 2016 году. Текст документа одобрен указом президента Казахстана 31 декабря 2019 года и подписан на заседании совета ЕАЭС 3 февраля 2020 года.