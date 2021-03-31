Появится ли у «евразийской пятерки» единая валюта?

Вполне возможно, что именно цифровая валюта изменит архитектуру финансовых расчетов между странами и аналог евро не понадобится

Как известно, Евразийский экономический союз, куда входят Казахстан, Россия, Белоруссия, Армения и Кыргызстан, нещадно критикуют в национальных масштабах, в том числе и в Казахстане. Есть ли будущее у ЕАЭС? Почему вопрос введения единой расчетной единицы считается едва ли не самым болезненным? На эти и другие вопросы отвечает аналитик Wall Street Invest Partners Данияр Джумекенов.

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– Если вам, как эксперту, позабыть о своем «национальном интересе», то как можно оценить ЕАЭС? Насколько этот союз необходим странам, входящим в него?

– Важно понимать, что один из самых больших плюсов существования ЕАЭС — это усиление позиции стран-участниц на переговорах с крупными региональными игроками. Например, в отсутствии объединения, Армении было бы гораздо сложнее решать насущные вопросы со своими более крупными соседями: Турцией и Ираном. А имея в партнерах Россию и остальные страны-члены, Армения имеет возможность договариваться о более выгодных для себя условиях.

Конечно, для Казахстана этот пункт уже не так сильно актуален благодаря наличию более сильной экономики и отсутствию острых противоречий с соседними странами. Однако, для выстраивания отношений с новым лидером мировой экономики — Китаем, чьи аппетиты постоянно растут, лучше иметь подстраховку в лице партнеров по ЕАЭС.

– Выгоден ли этот союз странам-участницам экономически?

– По итогам февраля общая инфляция составила 7,4%, тогда как цены на продукты выросли 11,6%. Добиться развития можно как раз через ЕАЭС: страны получают платформы для обсуждения насущных вопросов и увеличивают свой экспортный потенциал.

Казахстанским компаниям интересен рынок России (население порядка 145 млн. человек) и других стран, который открывает широкие возможности для работы.

Единые таможенные нормы, беспошлинная торговля и интеграция в другие межгосударственные объединения — все это служит крупным плюсом.

Напомню, что благодаря развитию отношений ЕАЭС с другими странами, в частности созданию зон свободной торговли, Казахстан смог увеличить товарооборот с Сингапуром, Вьетнамом и прочими государствами.

– В качестве одного из минусов часто называют влияние антироссийских санкций на валюты членов ЕАЭС…

– Этот тезис верен лишь отчасти. Во-первых, все национальные валюты относятся к одной группе риска, вследствие чего реагируют на внешние события одинаково. За примерами далеко ходить не надо: в начале недели президент Турции отправил главу центробанка в отставку, что стало не только триггером для падения курса лиры на 11%, но и способствовало ослаблению тенге, рубля и прочих валют-аналогов. Дело в том, что когда возникают опасения, связанные с активами одной страны EM-сегмента, инвесторы предпочитают на всякий случай сокращать позиции по всему спектру.

Во-вторых, даже если бы ЕАЭС не существовало, то Казахстан все равно бы зависел от России из-за тесных торговых связей. Для того чтобы снизить зависимость, необходимо развивать партнерские отношения с другими странами, а еще лучше — развивать собственное производство, особенно продуктовое, с которым у нас самые большие проблемы.

– Видите ли вы перспективы создания наднациональной валюты и наднационального центробанка в ЕАЭС?

– Действительно, в данный момент эффективность объединения оставляет желать лучшего. Но ЕАЭС не стремится стать вторым ЕС, так что какую-то более глубокую интеграцию мы вряд ли увидим — запроса на объединение в одно пространство нет ни в обществе, ни в правительственных кругах.

В таких условиях создание единой валюты будет неизбежно ассоциировать с потерей независимости (чем оно по сути и является), а значит максимум, на что стоит рассчитывать, так это на создание клиринговой расчетной единицы. Она сможет упростить расчеты между странами без какого-то урона для самолюбия участников союза. Впрочем, сейчас активно развиваются цифровые валюты, так что присутствуют возможности и для более современного решения неудобств, связанных с постоянной конвертацией национальных валют.

– Как думаете, в каком направлении нужно продолжать сотрудничество в рамках ЕАЭС?

– В 2021 году Казахстан принял председательство в союзе, так что все в наших руках. Работы еще очень много. Необходимо сконцентрироваться на развитии промышленного сотрудничества, развивать логистику и транзитные маршруты, цифровизацию для увеличения эффективности налогового администрирования, санитарного надзора и таможенного регулирования, а также выстраивать взаимовыгодные отношения с другими объединениями — ЕС, АСЕАН и другими.

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