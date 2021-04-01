Цифровой мониторинг поможет обеспечить стабильность ведения бизнеса – Токаев

Нур-Султан. 1 апреля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что цифровой мониторинг поможет обеспечить стабильность ведения бизнеса, сообщает Акорда.

«Нужно также ускорить использование цифровых решений, что позволит сохранить мобильность населения в условиях карантинных ограничений. Цифровой мониторинг поможет обеспечить стабильность ведения бизнеса, особенно в сфере услуг и ритейла», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter в четверг.

Президент отметил, что предстоит расширение проекта Ashyq.

«Масштабирование проекта Ashyq – задача не только бизнеса. Правительству предстоит обеспечить расширение и активное внедрение системы. Важно также создать соответствующую нормативную базу», — сказал Токаев.