«Казахстан в опасности! Необходимо стать 50-миллионной нацией!». «Кто хочет рассорить казахов и русских?». «Введение латиницы спровоцирует спрос на русские школы». «При нынешних темпах вакцинации Казахстану понадобится 15 лет, чтобы привить 70% населения»

Сетевой Казахстан 1 апреля 2021г.

KAZPRAVDA . KZ . «Токаев предложил разместить штаб-квартиру Тюркского инвестфонда в Нур-Султане» — Глава государства Касым-Жомарт ТОКАЕВ принял участие на неформальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в онлайн-формате. Открывая заседание, Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Главам государств за принятое предложение Казахстана об участии в неформальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств. «Мы планировали организовать эту встречу в священном для всех нас Туркестане. Однако из-за сложной ситуации с пандемией было принято решение провести саммит в онлайн-формате. Я надеюсь, что после завершения эпидемии мы сможем встретиться лицом к лицу. Пользуясь случаем, еще раз поздравляю всех вас с Наурызом. Это особый праздник всех тюркских народов. Желаю процветания братским странам«, — сказал Президент Казахстана.

QMONITOR . KZ . Мурат ЛАУМУЛИН – «Независимость как императив истории» — 2021-й год юбилейный. Исполняется 30 лет с момента обретения независимости Казахстаном. Наступающий юбилей — повод не только вспомнить прошлое, но и подвести некоторые важнейшие итоги новейшей истории суверенной республики. Вышедшая в начале года статья главы государства Касым-Жомарта ТОКАЕВА «Независимость превыше всего» стала важным напоминанием, призывающим проанализировать путь, пройденный страной под руководством первого президента Казахстана Нурсултана Абишевича НАЗАРБАЕВА за прошедшие три десятилетия.

QAZAQUNI . KZ . «Казахстан в опасности! Необходимо стать 50-миллионной нацией!» — В сложнейших условиях кризиса планетарной жизни, осложненного небывалыми социальными, политическими, экономическими, климатическими изменениями, вопрос выживания как людей, так и государств выходит на первый план. «Большие рыбы поедают малые» – это про наше время биологической войны. 2020 г. показал хрупкость не только человеческой жизни, но и будущего отдельных государств в условиях биологической, экономической, гибридной и другой войны. На таком фоне пойдет наш разговор с исследователем-писателем Торегали КАЗИЕВЫМ с его демографическими исследованиями.

NOVGAZ.COM . Амиржан КОСАНОВ – «Кто хочет рассорить казахов и русских?» — Похоже, это становится дурной традицией: то и дело со стороны северного соседа и стратегического партнера по ЕАЭС раздаются провокационные голоса, которые отнюдь не способствуют укреплению дружеских отношений между двумя странами… Казахстан, наверное, самое лояльное к России государство на всем постсоветском пространстве… И почему бы Кремлю не ценить такое дружеское отношение со стороны казахов?

TIME . KZ . «Между синофобией и синолюбием» — В июне нынешнего года исполняется 10 лет с того момента, как Казахстан и Китай договорились о всестороннем стратегическом партнерстве. А 3 января следующего года будет ровно 30 лет, как страны официально установили дипломатические отношения. Но, несмотря на столь длительную историю взаимовыгодного сотрудничества и различные правовые договоры на самом высоком уровне, в последнее время китайско-казахстанские торгово-экономические отношения демонстрируют, мягко говоря, снижение.

«БарымТАЧКИ на прокачку» — Кто крышует каналы поставок угнанных железных коней? В последнее время на казахстанском автомобильном рынке проявляется очень нехорошая тенденция. Как-то уж слишком часто стали мелькать новости о продаже у нас угнанных в России машин… Но есть ощущение, что идет не полноценная борьба с контрабандистами, а лишь устранение конкурентов на прибыльном теневом направлении.

«Ещё одна победа здравого смысла» — В микрорайоне «Самал-2» не будут возводить 28-этажный жилой комплекс. Акимат Алматы после бури негодований местных жителей наконец-то адекватно отреагировал на эти возмущения.

MK — KZ . KZ . «Минобр Казахстана – рекордсмен по количеству проводимых реформ в стране» — В Казахстане ожидают очередные реформы в системе образования. Депутаты в свое время советовали ведомству взять паузу и перестать на какое-то время заниматься «рационализаторством». Но, как говорится, нет предела совершенству. Видимо, этим принципом руководствуются чиновники, в очередной раз обновляя образовательные процессы.

EHONEWS . KZ . Ажар ИБРАЕВА – «Введение латиницы спровоцирует спрос на русские школы» — А из-за сложностей в обучении, а также, если и у нас будет дефицит литературы на латинице, наши школьники тоже будут переходить в школы с русским языком обучения. Для внедрения латиницы нужно учесть опыт соседей, провести исследования, подготовиться, вложить немалое количество средств. Также нужно сначала реформировать казахский язык, еще до введения новой письменности. Это еще раз говорит, что внедрение латиницы носит характер чисто политической кампании и не связано с реальными потребностями развития языка.

EXPRESS — K . KZ . «При нынешних темпах вакцинации Казахстану понадобится 15 лет, чтобы привить 70% населения» — Если прежний министр здравоохранения Елжан БИРТАНОВ провалил начало работы с пандемией, то нынешний глава ведомства Алексей ЦОЙ успешно проваливает работу по вакцинации населения. Такое мнение выразила депутат мажилиса от партии Nur Otan Ирина УНЖАКОВА. По мнению депутата, если в начале пандемии все недоработки и ошибки можно было отнести к отсутствию опыта, практики и средств, то сегодня есть все необходимое, что должно помочь эффективно противостоять Covid-19.

«Минздрав прокомментировал заявление депутата о «провале вакцинации»» — Казахстан – одна из стран, которая смогла начать кампанию по вакцинации населения против коронавирусной инфекции согласно графику, – 1 февраля текущего года. В настоящее время продолжается работа по поэтапной вакцинации основных групп риска, включая медицинских работников, представителей силовых структур, педагогов. Правительство страны предпринимает все меры для обеспечения потребностей населения в вакцине… По состоянию на 31.03.2021 обеспечена доступность к вакцинации 300 тысяч граждан… В целях дальнейшей иммунизации населения в апреле текущего года планируется поставка 2,5 млн доз. Это позволит до конца первого полугодия охватить иммунизацией от коронавируса 6 млн жителей РК.

REZONANS . KZ . «Лучше поздно, чем никогда» — Разворот медицинских властей Казахстана от использования исключительно российского «СпутникV» в борьбе с коронавирусом к массированным закупкам вакцин западного и китайского производства лишь на первый взгляд выглядит неожиданным. На самом же деле, если следовать требованиями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по клиническим испытаниям вакцин, Минздраву изначально следовало отдавать предпочтение разработкам нероссийского происхождения и даже не тратить бюджетные средства на сугубо отечественные разработки с тем, чтобы как можно раньше начать массовую вакцинацию населения.

FORBES . KZ . «Как найти хорошую работу в коронакризис» — Какие специальности самые дефицитные в Казахстане, как повлияла на жителей малых городов и сел удаленка и что поможет кандидату на хорошую должность обойти конкурентов, объяснила директор агентства FMI Professionals, кандидат экономических наук Алма ЖАНДУЛЕТОВА — Не хватает «мужских» профессий: строителей, геологов, маркшейдеров, обогатителей, металлургов, там, где есть тяжелая работа, где надо работать руками. Тогда как офисного планктона предостаточно везде.

EXCLUSIVE . KZ . «Ахметжан Есимов: универсальный солдат, племянник-пенсионер» — Разговоры о том, что Ахметжан ЕСИМОВ покинет пост председателя правления ФНБ «Самрук-Казына» ходили уже несколько месяцев, как и о назначении его преемником Алмасадама САТКАЛИЕВА. Главной причиной ротации называли не столько пенсионный возраст, сколько «состояние здоровья». На днях все слухи подтвердились, а об уходе со своего поста Сауата МЫНБАЕВА возобновились с новой силой.

TURANPRESS . KZ . «Готов ли Казахстан к большой воде?» — В Казахстане ожидаются массовые паводки, МЧС заявляет о готовности к борьбе со стихией. Но опыт прошлых лет показывает, что люди и техника могут оказаться бессильны. Подтопление грозит 276 населенным пунктам, в которых проживает около 300 тыс. человек, сообщил премьер-министр Аскар МАМИН.

AZATTYQ — RUHY . KZ . ««Вывели пенсионные из ЕНПФ наличными»: казахстанцы рассказали, как обманули систему» — Такой шанс, говорят опрошенные нами люди, выпадает не часто, поэтому не воспользоваться им – едва ли не грех. Каждый руководствуется принципом «пока дают – бери». Правда, на руки государство давать людям заработанные деньги не хочет. Поэтому приходится ухищряться и идти на обман. Одна из жительниц Актау согласилась рассказать о махинации только на условиях анонимности. Айман (имя изменено по ее просьбе) пояснила – чтобы получить деньги из ЕНПФ наличными, придется идти на фиктивные сделки.

365 INFO . KZ . «Нужна ли Казахстану АЭС?» — Дебаты относительно строительства в Казахстане атомной электростанции идут уже не первый год. Впервые про АЭС заговорили еще в 1997 году. Даже нашли подходящий участок, но в итоге идею «заморозили». Между тем в обществе по этому поводу мнения резко разделились. Мы поинтересовались у экспертов, есть ли действительно необходимость в таком строительстве? Экономист и энергетик Асет НАУРЫЗБАЕВ категорически возражает против строительства в Казахстане АЭС.

AZATTYQ . ORG . «Агадил, Атабек и другие преследуемые. Казахстан в докладе США о ситуации с правами человека» — В Казахстане укоренилась практика преследования по политическим мотивам, в тюрьмах продолжаются пытки, в стране нарушаются права и свободы граждан, а бывший президент пользуется широкими пожизненными полномочиями. Это лишь несколько пунктов из доклада Государственного департамента США о ситуации с правами человека в мире в 2020 году, представленного 30 марта. Часть аналитического документа посвящена Казахстану.

««Живём ради скотины и барды». Почему айдабольцы встали горой за местный спиртзавод» — Это история о том, как жители казахстанского села спасли от ликвидации знаменитый Айдабульский спиртзавод. Причина массовой поддержки не в любви к спиртному, а в том, что от деятельности этого предприятия зависит вся жизнь на селе: людям он дает работу, скоту — корм, к тому же обеспечивает теплом местные школу, детсад и амбулаторию. Корреспондент Азаттыка съездил в село Айдабол и своими глазами увидел, как устроен быт сельчан.

RATEL . KZ . Сапа МЕКЕБАЕЕВ – «Казахско-казахский разговорник: 10 симптомов алматинского штамма» — Непреодолимое желание сходить на той, несмотря на все запреты. Позвать на той небольшую группу родственников в 300 человек и Кайрата НУРТАСА. Дать взятку чиновнику, а потом пожаловаться в прессу, что тот не исполняет взятые на себя коррупционные обязательства. Дать взятку гаишнику и выложить видеозапись процесса в интернет. Выпросить в банке кредит и выйти на митинг с требованием простить все долги. Жить на пособие в 42 500, но не работать за 100 000, потому что «это мало». Инфицированный алматинским штаммом не способен прокормить одну жену, но дерет горло за введение многоженства…

CARAVAN . KZ . ««Я ее не ел»: первые слова подозреваемого в жутком убийстве Аяжан Едиловой» — “Каравану” стали известны новые подробности жуткого убийства 19-летней Аяжан ЕДИЛОВОЙ: одними из первых слов, которые произнес 27-летний подозреваемый, были – “Я ее не ел!”. Что именно заставило его сделать такое заявление?

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