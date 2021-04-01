Въезд на Бозжыры, заказников Жабайушкан, Кызылсай и Тасорпа стал платным

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Актау. 1 апреля. КазТАГ – Въезд на Бозжыры, заказников Жабайушкан, Кызылсай и Тасорпа стал платным, сообщает «Лада».

«В 18 километрах от Бозжыры одиноко стоит будка егерей. Двое молодых парней на казенном «УАЗ Патриот» встречают каждую машину и требуют оплатить 291 тенге в пользу государства за проезд на территорию Жабайушканского заказника. Наличными оплачивать нельзя, через мобильный невозможно, поскольку интернета нет. В итоге договорились, что заплачу через банковское приложение, когда вернусь домой. Уехал от егерей на честном слове», – рассказал блогер Азамат Сарсенбаев.

По словам инженера туризма и рекреации коммунального государственного учреждения «Государственный региональный природный парк «Кызылсай» Наурыза Анесова, взимать плату за проезд на территорию заказника начали с 1 марта согласно указу областного маслихата.

«За посещение сора Тусбаир, заказников Жабайушкан, Кызылсай, Тасорпа и других туристических маршрутов нужно заплатить Т291, 10% от месячного расчетного показателя (МРП). Оплатить можно через любое банковское приложение. Пока что не все посетители в курсе, мы пока предупреждаем их», — добавил Анесов.

Также он отметил, что оплату за посещение вышеуказанных природных зон нужно производить заранее.

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«После этого посетителям нужно будет отправить на номер WhatsApp мне скриншот или распечатанный чек произведенной операции по оплате, после чего я его направлю егерям на территории. Егеря также будут проверять наличие скриншота или распечатанного чека о произведённой оплате», — сказал Анесов.

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