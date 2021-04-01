Актау. 1 апреля. КазТАГ – Въезд на Бозжыры, заказников Жабайушкан, Кызылсай и Тасорпа стал платным, сообщает «Лада».

«В 18 километрах от Бозжыры одиноко стоит будка егерей. Двое молодых парней на казенном «УАЗ Патриот» встречают каждую машину и требуют оплатить 291 тенге в пользу государства за проезд на территорию Жабайушканского заказника. Наличными оплачивать нельзя, через мобильный невозможно, поскольку интернета нет. В итоге договорились, что заплачу через банковское приложение, когда вернусь домой. Уехал от егерей на честном слове», – рассказал блогер Азамат Сарсенбаев.

По словам инженера туризма и рекреации коммунального государственного учреждения «Государственный региональный природный парк «Кызылсай» Наурыза Анесова, взимать плату за проезд на территорию заказника начали с 1 марта согласно указу областного маслихата.

«За посещение сора Тусбаир, заказников Жабайушкан, Кызылсай, Тасорпа и других туристических маршрутов нужно заплатить Т291, 10% от месячного расчетного показателя (МРП). Оплатить можно через любое банковское приложение. Пока что не все посетители в курсе, мы пока предупреждаем их», — добавил Анесов.

Также он отметил, что оплату за посещение вышеуказанных природных зон нужно производить заранее.

«После этого посетителям нужно будет отправить на номер WhatsApp мне скриншот или распечатанный чек произведенной операции по оплате, после чего я его направлю егерям на территории. Егеря также будут проверять наличие скриншота или распечатанного чека о произведённой оплате», — сказал Анесов.