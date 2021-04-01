Выборочное популяционное исследование на антитела проведено по поручению президента РК

Нур-Султан. 1 апреля. КазТАГ – Выборочное популяционное исследование на антитела проведено по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщает Акорда.

«По моему поручению было проведено выборочное популяционное исследование на антитела. Проект реализован при поддержке Всемирной организации здравоохранения в гг. Алматы, Костанай и Усть-Каменогорск. Протестировано 7 тыс. человек», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter в четверг.

По предварительным данным, распространенность антител составила 40-61%.