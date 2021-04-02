46 зараженных КВИ в Алматы находятся в крайне тяжелом состоянии, 350 – в тяжелом

Алматы. 2 апреля. КазТАГ – 46 зараженных коронавирусной инфекцией (КВИ) в Алматы находятся в крайне тяжелом состоянии, 350 – в тяжелом, сообщает пресс-служба акима города.

«Сегодня в городе насчитывается 7 тыс. инфекционных койко-мест, разделенных на три эшелона. Из них задействовано 5 тыс. коек. Их загруженность составляет 54%. В настоящее время в инфекционных стационарах находится 46 крайне тяжелых пациентов. Тяжелых – 350. С помощью ИВЛ (искусственной вентиляции легких – КазТАГ) поддерживают шесть пациентов. На неинвазивной вентиляции легких и HighFlo – 89 пациентов», — сообщил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в пятницу.

По его словам, в стационарах насчитывается 420 реанимационных коек, загруженность реанимаций составляет 34% (152 пациента).

«Почти 4 тыс. пациентов мегаполиса находятся на амбулаторном лечении. Тем временем контроль и лечение на дому осуществляют 409 мобильных бригад и центр телемедицины. В настоящее время в борьбе с COVID-19 задействованы 8,5 тыс. медработников. В резерве находятся 2758 медицинских специалистов. В Алматы действует 25 ПЦР-лабораторий, все они готовы принимать как в будни, так и в выходные дни. Суточная мощность всех лабораторий — 14,5 тыс. тестов, однако есть возможность увеличения до 24 тыс.», — заверил Сагинтаев.