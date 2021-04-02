Казахстан передаст муку и семена пшеницы в качестве гуманитарной помощи Кыргызстану

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Нур-Султан. 2 апреля. КазТАГ – Казахстан передаст муку и семена пшеницы в качестве гуманитарной помощи Кыргызстану, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева, Казахстан в ближайшее время окажет гуманитарную помощь Кыргызстану в виде 10 тыс. тонн пшеничной муки и 1 тыс. тонн высокорепродуктивных семян озимой пшеницы», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу по итогам IX заседания межправительственного совета двух стран.

В ходе встречи казахстанская сторона подчеркнула важность наращивания инвестиционного сотрудничества двух стран в рамках ЕАЭС путем реализации масштабных сквозных интеграционных проектов, направленных на усиление трансграничных связей в инфраструктуре, транспорте, промышленной кооперации, а также укрепление продовольственной безопасности.

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