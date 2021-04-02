Кто дискредитировал здравоохранение? 02.04.2021 13:30 Евгения САЗОНОВА Общество 257 0 Общественный деятель Ерлан Нурпеисов о провале вакцинации и недоверии к медицине Похожие материалы: Карантинный Наурыз. Второй сезон «Казахстан в опасности! Необходимо стать 50-миллионной нацией!». «Кто хочет рассорить казахов и русских?». «Введение латиницы спровоцирует спрос на русские школы». «При нынешних темпах вакцинации Казахстану понадобится 15 лет, чтобы привить 70% населения» Ковидный год: как кошмарили бизнес и людей Коронакризис и митинг против китайской экспансии «Токаев — Теперь мне приходится договариваться с главами других государств о дополнительных поставках вакцины». «При оптимистичном сценарии число зарегистрированных случаев в апреле-июне 2021 года составит порядка 140 тысяч человек»