Львиная доля изъятых из ЕНПФ денег ушла на гашение старой ипотеки

Алматы. 2 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане деньгами, изъятыми из ЕНПФ в 1,7 раза чаще гасили имеющиеся ипотечные займы, чем открывали новые, заявляет ТОО «Первое кредитное бюро» (ПКБ).

«Казахстанцы активнее направляли деньги (изъятые из ЕНПФ – КазТАГ) на гашение имеющихся ипотечных займов, чем на открытие новых: на каждый новый контракт пришлось 1,7 закрытых старых», — говорилось накануне в выпуске ПКБ по рынку недвижимости.

Согласно информации, ожидания на приток средств на рынок жилья оправдались. К 1 марта общий объем перечислений составил Т643 млрд.

Рынок жилья готовился к притоку средств ЕНПФ. Начиная со II полугодия 2020 года, средняя стоимость 1 кв.м. жилья на вторичном рынке росла со скоростью не менее 1% в месяц, а в январе 2021 года – на 5%, установив многолетний рекорд. Росли цены и на новое жилье – только в начале 2021 года цены выросли на 3%, отмечается в информации.

В феврале в Казахстане заключены 41,1 тыс. сделок купли-продажи жилья – в 1,8 раза больше к уровню февраля 2020 года.

Две трети этого прироста сделок обеспечило, по данным ПКБ, четыре региона: Мангыстауская, Атырауская и Карагандинская области, Нур-Султан.

При этом цены на жилье в регионах с более высоким средним доходом росли, как правило, меньше, чем в среднем по Казахстану.

Частичное изъятие средств из ЕНПФ повлияло на общий ипотечный портфель в феврале, который сократился на 3,6% — впервые с июня 2020 года, а само снижение стало самым сильным, по крайней мере, с начала 2017 года, отмечается в информации.