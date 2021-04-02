Нур-Султан. 2 апреля. КазТАГ — Продавцы обвиняют владельцев рынка в Нур-Султане в непомерных поборах, сообщает телеканал «Астана».

«Четыре года назад $10 тыс. Это в виде взятки. Мне предложили, если вы хотите остаться, выкупите бутик свой заново», – рассказала предпринимательница Оксана Степкина.

По словам предпринимателей, хозяева базара на протяжении 15 лет «выжимали» с них взятки. Но в этот раз их требования выросли. Люди боятся, что через полгода с них потребуют новую «дань» просто за возможность работать.

Отмечается, что расставаться с прибыльным и проходимым местом предприниматели не хотят, но не намерены и давать взятки. Они утверждают, что с прежним руководством еще можно было как-то договориться, но у нового – другие методы и расценки.

«Это больше ста человек, у которых есть семья, дети, налоги. За счет этого мы пополняем казну. Мы сейчас просим поддержку, чтобы нам снизили аренду. Это сколько людей останется на улице?!» – сказала предпринимательница Меруерт Калиева.

Руководство рынка уверяет, что никакого «ракета» нет и не было. Повышать арендную плату тоже передумали. После забастовки продавцов все-таки решили пойти навстречу. Предприниматели смогут работать на прежних условиях – пока не закончится пандемия, пообещало руководство рынка.

«У них были договора с другой компанией. Это все останется также. Какие у них были суммы, договора, это только мы можем узнать в индивидуальной встрече», – сказал директор строительного рынка Руслан Набиев.

Кроме того, предприниматели возмущены, что арендная плата никак не соответствует условиям работы. По их словам, на рынке нет туалетов, отопления и прочих удобств.