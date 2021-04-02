Хищения госсредств на школьные компьютеры в коронакризис расследуют в пяти регионах РК

Нур-Султан. 2 апреля. КазТАГ – Хищения государственных средств, выделенных в коронакризис на покупку школьных компьютеров, расследуют в пяти регионах Казахстана, передает корреспондент агентства.

«В пяти регионах страны расследуется шесть уголовных дел в отношении должностных лиц управлений образования по фактам хищения бюджетных средств, выделенных в 2020 году на покупку компьютеров, планшетов и ноутбуков по программе проведения текущих мероприятий за счет резерва правительства на неотложные затраты», — сообщил на брифинге в пятницу следователь по особо важным делам агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.

По его словам, средства были выделены как на неотложные нужды в связи с переходом образовательного процесса в онлайн-формат для обеспечения компьютерной техники учащихся школ, в том числе из малообеспеченных семей.

«Данные досудебные расследования зарегистрированы на основании актов внутреннего государственного аудита. Досудебные расследования продолжаются. Будут назначаться соответствующие экспертизы в целях установления сумм причиненного ущерба», — добавил Бигайдаров.