Казахстан оказался лидером в топ-5 самых посещаемых Владимиром Путиным стран

Новости 87 0

Нур-Султан. 3 апреля. КазТАГ – Казахстан оказался лидером в топ-5 стран, наиболее посещаемых президентом России Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал Maps&Data, специализирующийся на публикации статистической информации.

«Какие страны посетил Владимир Путин за 21 год – больше всего по числу визитов (последний раз): Казахстан – 28 раз (последний раз в мае 2019), Беларусь – 24 (июнь 2019), Украина – 21 (июль 2013), Германия – 18 (январь 2020), Франция – 17 (декабрь 2019)», — говорится в сообщении в субботу.

Напомним, 29 мая 2019 года Путин принимал участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султане.

Похожие материалы:

  1. «Казахстан оказался на геополитической периферии – и это очень выгодно». «Наука без будущего. Армия ученых превращается в армию безработных». «Скольким казахстанцам не хватает денег на еду?». Аральское море ушло от людей больше 30 лет назад»
  2. По инвестициям в АПК Казахстан в десятки раз отстает от ведущих аграрных стран – Куришбаев
  3. Токаев подписал закон о выравнивании акцизов на сигареты со ставками других стран ЕАЭС
  4. Казахстан договорился о дополнительной поставке 4 млн доз российской вакцины «Спутник V»
  5. Казахстан передаст муку и семена пшеницы в качестве гуманитарной помощи Кыргызстану