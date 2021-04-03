Казахстан оказался лидером в топ-5 самых посещаемых Владимиром Путиным стран

Нур-Султан. 3 апреля. КазТАГ – Казахстан оказался лидером в топ-5 стран, наиболее посещаемых президентом России Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал Maps&Data, специализирующийся на публикации статистической информации.

«Какие страны посетил Владимир Путин за 21 год – больше всего по числу визитов (последний раз): Казахстан – 28 раз (последний раз в мае 2019), Беларусь – 24 (июнь 2019), Украина – 21 (июль 2013), Германия – 18 (январь 2020), Франция – 17 (декабрь 2019)», — говорится в сообщении в субботу.

Напомним, 29 мая 2019 года Путин принимал участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султане.