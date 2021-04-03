Нур-Султан. 3 апреля. КазТАГ – Погода без осадков ожидается в субботу на большей части территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Большая часть Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона, с которым сохранится погода без осадков. Лишь на севере и западе РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидаются осадки (дождь, снег). Местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на юго-западе – пыльная буря», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10 мороза, днем 2-4 тепла.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 5-7 тепла.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2, днем 18-20 тепла.

В Жамбылской местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду порывы 23-28 метров в секунду. Днем +5+10, ночью -1-6.

В Костанайской местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +2+7 (на юге +10), ночью -1-6.

В Северо-Казахстанской местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +5+10 (на юго-западе +15), ночью 0+5.

В Акмолинской местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +1+6, ночью -7-12 (на севере -3).

В Карагандинской местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +3+8, ночью -3-8 (на юге 0).

В Мангистауской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду, местами – пыльная буря. Днем +10+15 (на юге +18), ночью +3+8.

В Алматинской области местами ожидается туман местами – гололед. Днем +5+10, ночью -1-6.

В Западно-Казахстанской области местами осадки, местами ожидается туман. Днем +5+10 (на юго-западе +15), ночью 0+5.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман. Днем +3+8, ночью -2-7.

В Павлодарской области ночью местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +3+8, ночью -2-7.

В Атырауской области днем местами осадки, ночью дождь, также ночью местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +10+15, ночью +2+7.

В Туркестанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +15+20, ночью 0+5.

В Актюбинской области местами дождь с небольшим снегом, местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду местами – гололед. Днем +2+7, ночью -3+2.

В Кызылординской области местами небольшой дождь, возможна гроза, местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +16+21 (на севере +13), ночью -1+4.

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики ожидаются подъемы уровней воды, ослабления ледовых явлений. На равнинной территории Павлодарской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Восточно-Казахстанской областей ожидается интенсивное снеготаяние и формирование талого стока», — предупредили синоптики.