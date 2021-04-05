Бекшин признал неэффективность ряда введенных им запретов

Алматы. 5 апреля. КазТАГ – Жандарбек Бекшин. Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин признал, что работа ряда объектов, которую он запретил в предыдущих постановлениях, не имела отношения к распространению вируса.

«С учетом оценки проведенных мероприятий, это новая международная методика для того, чтобы периодически оценивать введенные нами мероприятия и с учетом этой оценки мы либо усиляем, либо вполне бывают моменты, когда мы отказываемся от неэффективных мероприятий. (…) Зоопарк мы исключили, то есть дали возможность им работать, поскольку результаты эпидемиологических расследований по регистрации заболеваний показали, что с данными объектами заболеваемость не связана. Библиотеки у нас остались под запретом. (…) Детские и взрослые образовательные центры были под запретом, но после того, как мы провели анализ заболеваемости, мы видим, что на сегодня по данным эпидрасследования регистрация с данными объектами не наблюдается. Полный запрет, к чему он привел – просто преподаватели стали принимать у себя дома и в других местах, на квартирах принимать без соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований. То есть многие запреты ведут к тому, что тот или иной вид деятельности уходит в тень», — сказал Бекшин на брифинге в понедельник.

Аналогичная ситуация, по его словам, с парикмахерскими услугами и услугами салонов красоты.

Также по его словам, ДСЭК не увидел желаемого эффекта от запрета на работу рынков в выходные дни.

«По данным нашего эпидрасследования мы посмотрели и провели анализ до введения и после введения (ограничений – КазТАГ), то есть после 20 марта. Мы не увидели ощутимого эффекта. Поэтому было разрешено (работать – КазТАГ) кроме воскресенья со строгим соблюдением масочного режима», — сказал главсанврач города.

При этом Бекшин не пояснил, почему в этом случае запрет на работу рынков в субботу был снят, а в воскресенье остался в силе.