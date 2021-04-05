Нур-Султан. 5 апреля. КазТАГ – Непринятые Китаем из Казахстана вагоны с продовольствием начали возвращать отправителям, сообщает пресс-служба Непринятые Китаем из Казахстана вагоны с продовольствием начали возвращать отправителям АО «Национальная компания (НК) «Қазақстан темір жолы» (КТЖ).

«Грузоотправители активно возвращают непринятые КНР крытые вагоны с продовольственными грузами», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Возврат ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» с 1 апреля крытых вагонов на первоначальные станции погрузки оператор объяснил неприемом Китайской железной дорогой продовольственных грузов.

«В данный момент возвращено 354 вагона. Получены заявки на еще более 300 вагонов. Итого баланс возвращаемых вагонов пересек отметку 700 единиц. Отправители возвращают груз на станции погрузки либо выгружают вагоны в пути следования, заключая договора на складские услуги. По состоянию на 2 апреля из числа простаивающих крытых вагонов остаются порядка 1100 единиц», — уточнили в КТЖ.

При этом, как отмечается, «заявки от грузоотправителей на переадресацию продолжают поступать».

«Возврат вагонов на первоначальные станции погрузки – вынужденная мера. Причины такого решения – неприем крытых вагонов китайской железной дорогой, а также просьбы собственников вагонов вернуть подвижной состав и грузоотправителей», — сказал первый заместитель генерального директора ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» Канат Кобесов.

Национальный оператор заверил, что в течение последних четырех месяцев КТЖ проводил с китайской стороной неоднократные совещания по ситуации на приграничных станциях, в том числе с участием заинтересованных министерств и ведомств.

«Однако, несмотря на письменные договоренности, китайская сторона не спешит их исполнять. Кроме этого, простаивающие крытые вагоны снижают пропускную способность магистральной сети РК и вынуждают применять ограничительные меры на экспорт и транзит грузов других экспортеров, осуществляющих перевозку в направлении станции Достык. ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» продолжает информировать грузоотправителей о проводимых мерах по передаче грузов в КНР», — добавили в КТЖ.