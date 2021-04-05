Нур-Султан и Алматы продолжают лидировать по числу зараженных КВИ – 997 за сутки

Нур-Султан. 5 апреля. КазТАГ – На Нур-Султан и Алматы продолжают лидировать по числу зараженных коронавирусной инфекцией (КВИ) – 997 за сутки, сообщает межведомственная комиссия (КВИ) по нераспространению COVID-19 в Казахстане.

«За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1921 заболевший с положительным ПЦР на КВИ», — говорится в сообщении в понедельник.

В разрезе регионов ситуация выглядит следующим образом:

город Нур-Султан — 368

город Алматы — 611

город Шымкент — 48

Акмолинская область — 52

Актюбинская область — 61

Алматинская область — 255

Атырауская область — 103

Восточно-Казахстанская область — 34

Жамбылская область — 26

Западно-Казахстанская область — 105

Карагандинская область — 88

Костанайская область — 35

Кызылординская область — 18

Мангистауская область — 31

Павлодарская область — 54

Северо-Казахстанская область — 20

Туркестанская область — 12

Всего в Казахстане выявлено 255 028 заболевших.