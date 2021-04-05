Нур-Султан и Алматы продолжают лидировать по числу зараженных КВИ – 997 за сутки

Нур-Султан. 5 апреля. КазТАГ – На Нур-Султан и Алматы продолжают лидировать по числу зараженных коронавирусной инфекцией (КВИ) – 997 за сутки, сообщает межведомственная комиссия (КВИ) по нераспространению COVID-19 в Казахстане.
«За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1921 заболевший с положительным ПЦР на КВИ», — говорится в сообщении в понедельник.
В разрезе регионов ситуация выглядит следующим образом:
город Нур-Султан — 368
город Алматы — 611
город Шымкент — 48
Акмолинская область — 52
Актюбинская область — 61
Алматинская область — 255
Атырауская область — 103
Восточно-Казахстанская область — 34
Жамбылская область — 26
Западно-Казахстанская область — 105
Карагандинская область — 88
Костанайская область — 35
Кызылординская область — 18
Мангистауская область — 31
Павлодарская область — 54
Северо-Казахстанская область — 20
Туркестанская область — 12
Всего в Казахстане выявлено 255 028 заболевших.