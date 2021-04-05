Нур-Султан. 5 апреля. КазТАГ – От физических удостоверений личности отказались при перелетах между Нур-Султаном и Алматы, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития.

«Пилотный проект по использованию цифровых документов на рейсах авиакомпании Air Astana по направлению Нур-Султан – Алматы и Алматы – Нур-Султан запустили сегодня МИИР РК совместно с министерством цифрового развития, АО «Авиационная администрация Казахстана», аэропортами городов Нур-Султан и Алматы. Применение электронного удостоверения личности возможно через приложение Egov mobile в пунктах регистрации, досмотра и посадки указанных аэропортов начиная с сегодняшнего дня», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Вместе с тем, пассажирам рекомендуют иметь при себе и оригинал удостоверения личности.

«На время пилотного проекта цифровые документы являются альтернативным вариантом проверки статуса пассажира. Программное обеспечение Е-document по считыванию QR-code, сгенерированного сервисом «Цифровые документы» на EgovMobile, разработано совместно с аэропортом Нурсултан Назарбаев. Проект вводится в целях исполнения поручения главы государства «Цифровизация процессов по предоставлению удостоверений личности, дипломов и прав в электронном виде и внедрение в работу государственных органов», — добавили в МИИР.