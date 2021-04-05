Нур-Султан. 5 апреля. КазТАГ – Адель Рустемова. Почти 4 тыс. этнических казахов вернулись на историческую родину с начала 2021 года, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения.

«По состоянию на 1 апреля 2021 года на историческую родину вернулись и получили статус кандасов 3966 человек. Всего с 1991 года в республику вернулись порядка 1 074 300 этнических казахов», — говорится в сообщении в пятницу.

Более половины кандасов (75,6%), прибывших в Казахстан с начала 2021 года, являются выходцами из Узбекистана, 11,9% – из КНР, 5,8% – из Туркменистана, 3% – из Монголии и 3,6% – из других стран.

Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (32,6%), Туркестанской (16,5%) и Мангистауской (14,2%) областях, а также в городах Шымкент (12,0%) и Нур-Султан (5,4%).

По состоянию на 1 апреля число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 59,9%, 24,1% человек моложе трудоспособного и 16% – пенсионеры.