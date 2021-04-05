Нур-Султан. 5 апреля. КазТАГ – Тигр, переднеазиатский леопард и лошадь Пржевальского включены в Красную книгу Казахстана, сообщает пресс-служба министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

«С сегодняшнего дня в Красную книгу Казахстана вошли тигр, переднеазиатский леопард и лошадь Пржевальского. Основанием для этого стало внесение дополнений в постановление правительства Республики Казахстан от 31 октября 2006 года №1034 «Об утверждении перечней редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных». Так, раздел «Сүт қоректiлер классы – Mammalia класс – млекопитающие» дополнены новыми строками», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Как отмечается, общая численность популяции переднеазиатского леопарда во всем мире насчитывает 870-1,3 тыс. особей, а в Казахстане встречается только в Устюртском государственном природном заповеднике.

«Кроме того, на сегодня министерством разработана программа восстановления тигра в Прибалхашье, которая рассчитана на 15 лет. Она включает в себя подготовку мест обитания, выпуск тигров в природу и мониторинг успешности программы. Лошадь Пржевальского относится к подвиду диких лошадей, является одной из редчайших представителей семейства лошадиных, в стране их насчитывается порядка 10 особей», — сказано в сообщении.

В Красную книгу Казахстана в настоящее время входят порядка 400 видов растений и 133 вида позвоночных животных.