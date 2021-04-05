В 2021 году ЕНТ в Казахстане продлится три месяца

Нур-Султан. 5 апреля. КазТАГ – Мадина Алимханова. В 2021 году единое национальное тестирование (ЕНТ) в Казахстане будет проходить в течение трех месяцев, сообщил директор департамента высшего и послевузовского образования министерства образования и науки Адлет Тойбаев.

«ЕНТ будет проходить не как раньше 7-10 дней, когда 120 тыс. претендентов наших участвуют за столь короткое время. Эта процедура будет проводиться в течение почти трех месяцев. Здесь надо отметить, что сам тестируемый выбирает место проведения ЕНТ, время проведения. Это очень удобно для школьников, когда он сам выбирает и дату, и время, и место сдачи ЕНТ», — сказал Тойбаев на брифинге в понедельник.

Он пояснил, что ЕНТ будет проходить с апреля по июнь, а выпускники получат две попытки пройти тестирование.