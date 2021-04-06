Связь между вакцинацией AstraZeneca и тромбозом не выявлена — ВОЗ

Новости 113 0

Алматы. 6 апреля. КазТАГ – Во Всемирной организации здравоохранения утверждают, что связь между вакциной производства британско-шведской компании AstraZeneca и тромбозом на данный момент не доказана, сообщает ТАСС.

«К нам поступает информация со всего мира от национальных систем и региональных регуляторных органов. И на данный момент связь между вакцинацией и тромбозом не выявлена», — заявил во вторник на брифинге директор департамента ВОЗ по нормам и предварительной квалификации Рожерио Пинто де Са Гаспар.

По словам специалиста, ВОЗ активно работает с Европейским агентством лекарственных средств и ожидает результаты встречи профильного комитета.

«В настоящий момент анализ рисков и преимуществ свидетельствует о том, что преимущества перевешивают риски. Мы видим редкие примеры тромбоцитопении в сочетании с тромбозом. Однако необходимо понимать, что вакцина существенно сокращает смертность от коронавируса. Об этом мало говорится, но это нужно учитывать», — подчеркнул Рожерио Пинто де Са Гаспар.

Ранее в качестве меры предосторожности целый ряд стран приостановил использование вакцины компании AstraZeneca в связи с сообщениями об образовании тромбов при нарушении свертываемости крови, однако спустя некоторое время большинство стран возобновило применение препарата.

Отличные парни отличной страны Отличные парни отличной страны
1074

Сама AstraZeneca тем временем внесла дополнительную информацию в инструкцию к препарату, в которой сообщается о возможности редких осложнений и рекомендуется немедленно обращаться к специалистам в случае появления определенных симптомов.

Похожие материалы:

  1. Связь между вакциной AstraZeneca и тромбозами подтвердил регулятор ЕС
  2. Европейские страны возобновили вакцинацию препаратом AstraZeneca
  3. Десятки случаев тромбоза после вакцинации AstraZeneca выявили в Великобритании
  4. Головные боли после вакцины AstraZeneca могут быть признаком редкой формы тромбоза
  5. Вакцину от коронавируса в форме спрея для носа готовят к испытаниям в Великобритании