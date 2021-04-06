Связь между вакцинацией AstraZeneca и тромбозом не выявлена — ВОЗ

Алматы. 6 апреля. КазТАГ – Во Всемирной организации здравоохранения утверждают, что связь между вакциной производства британско-шведской компании AstraZeneca и тромбозом на данный момент не доказана, сообщает ТАСС.

«К нам поступает информация со всего мира от национальных систем и региональных регуляторных органов. И на данный момент связь между вакцинацией и тромбозом не выявлена», — заявил во вторник на брифинге директор департамента ВОЗ по нормам и предварительной квалификации Рожерио Пинто де Са Гаспар.

По словам специалиста, ВОЗ активно работает с Европейским агентством лекарственных средств и ожидает результаты встречи профильного комитета.

«В настоящий момент анализ рисков и преимуществ свидетельствует о том, что преимущества перевешивают риски. Мы видим редкие примеры тромбоцитопении в сочетании с тромбозом. Однако необходимо понимать, что вакцина существенно сокращает смертность от коронавируса. Об этом мало говорится, но это нужно учитывать», — подчеркнул Рожерио Пинто де Са Гаспар.

Ранее в качестве меры предосторожности целый ряд стран приостановил использование вакцины компании AstraZeneca в связи с сообщениями об образовании тромбов при нарушении свертываемости крови, однако спустя некоторое время большинство стран возобновило применение препарата.

Сама AstraZeneca тем временем внесла дополнительную информацию в инструкцию к препарату, в которой сообщается о возможности редких осложнений и рекомендуется немедленно обращаться к специалистам в случае появления определенных симптомов.