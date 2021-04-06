Т85 млрд хотят выделить из бюджета для дооснащения медорганизаций Казахстана оборудованием

Нур-Султан. 6 апреля. КазТАГ – Для дооснащения оборудованием медицинских организаций из республиканского бюджета будет выделено Т85 млрд, сообщил министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой.

«Для дальнейшего дооснащения медицинских организаций оборудованием из республиканского бюджета на 2021-2022 годы предусмотрено выделение Т85 млрд. Работа по дооснащению реанимационных отделений будет продолжена регионами на системной основе», — сказал Цой на заседании правительства во вторник.

Он заверил, что на сегодняшний день страна полностью обеспечена необходимым объемом лекарственных средств и средств индивидуальной защиты.