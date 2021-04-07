Балхаш может вскоре повторить судьбу Арала — мажилисмен

Нур-Султан. 7 апреля. КазТАГ – Озеро Балхаш может вскоре повторить судьбу Аральского моря, предупредил депутат мажилиса Файзолла Каменов.

«В 2019 году Китай отводил 30% воды Черного Иртыша в Синьцзян-Уйгурский автономный район через канал Иртыш-Карамай. Экономический рост региона в 2000-2002 годах составил 8,2-8,7%. В 2006-2009 годах этот показатель достиг 12%. Пекин планирует увеличить численность населения Западного Китая с 20 млн до 100 млн к 2030 году. Это означает, что в будущем использование Иртышской воды увеличится в несколько раз. Кроме того, Китай закачивает часть Черного Иртыша в Таримский бассейн через канал Иртыш-Урумчи. Здесь было обнаружено большое количество нефти и газа. В настоящее время Пекин активно развивает и это направление. Кроме того, Китай установил 15 водохранилищ и 59 гидроэлектростанций вдоль реки Или и ежегодно получает 15 кубических километров воды из реки Или. По прогнозам экспертов экологов, если Пекин увеличит потребление Илийской воды еще на 10 процентов, то Балхаш может разделиться на две части и повторить судьбу Аральского моря», — сказал Каменов на заседании мажилиса в среду.

Депутат призвал правительство обратить внимание на проблему водной безопасности Казахстана.

«В целом водная безопасность в Казахстане — большая проблема на государственном уровне. Помимо трансграничных рек с Российской Федерацией, есть водные проблемы с другими странами такие как Китай и Кыргызстан. В этом направлении тоже периодически возникают споры о воде», — сказал он.

При этом он отметил, что Казахстан уже вынужден покупать воду у соседних стран.

«Так, в целях улучшения водообеспечения города Оренбурга Российской Федерацией планируется строительство Уральской плотины, на строительство которой планируется выделить 300 миллионов рублей. С 2010 года вода в реке опустилась на 2,5 метра. На Урале уже имеется 12 плотин, объем каждой из 12 существующих плотин составляет 10 миллионов кубометров. Уже сейчас Западно — Казахстанская область находится в зависимости от Саратовской и Волгоградской областей. Ежегодно ЗКО получает 54 млн кубов воды из Саратова, 28 млн кубов – из Волгограда. Но этой воды недостаточно. Для полноценного водоснабжения Западного Казахстана требуется еще 131 млн кубометров воды. Казахстан покупает у Российской Федерации один кубометр воды за 4,6 рубля», — сказал депутат.

По его данным, в бюджете на 2021 заложено Т3,5 млрд на покупку воды у России для ЗКО. Кроме того, по статистике на 2019 год, Казахстан платил Кыргызстану за воду Т119 млн.