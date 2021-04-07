Мониторинговые группы в Казахстане превратились в непонятных налетчиков – депутат

Нур-Султан. 7 апреля. КазТАГ – Мониторинговые группы превратились в непонятных налетчиков, заявила депутат мажилиса Дания Еспаева.

«В своих депутатских запросах мы неоднократно указывали на неправовой и коррупциогенный характер деятельности мониторинговых групп и налагаемых ими штрафов. (…) В мониторинговых группах нет конкретного должностного лица, которое бы несло всю полноту ответственности за действия группы, нанесение ущерба бизнесу и вымогательства с предпринимателей. Они превратились в непонятных налетчиков, которые сами себе и Конституция, и закон», — сказала Еспаева на заседании мажилиса в среду.

Она отметила, что сами мониторинговые группы нередко не соблюдают масочный режим, нарушают законные права предпринимателей, по своему усмотрению взламывают объекты, запрещают предпринимателям вести видеосъемку своих действий, чтобы не было возможности оспорить их беспредел.

Парламентарий подчеркнула, что действия мониторинговых групп нарушают Предпринимательский кодекс.

«Согласно кодексу, проверки на соблюдение санэпидтребований должны проводить СЭС. Однако повсеместно предпринимателей проверяют совсем другие: полиция, акиматы, их стажеры (то есть даже не должностные лица), волонтеры и так далее. Санврачи только выписывают штрафы на основании так называемых «протоколов» этих групп. На все наши предыдущие обращения о незаконности таких действий органы прокуратуры отвечают, что полиция и акиматы создают мониторинговые группы, потому СЭС могут проводить проверки в соответствии с Предпринимательским кодексом только при наличии экстренного сообщения о нарушениях и угрозе заражений. Но это же прямое игнорирование закона! Действие закона может приостанавливаться только в период ЧП, но он закончился год назад, 11 мая прошлого года. Поэтому все госорганы обязаны соблюдать закон», — подчеркнула она.

Кроме того, депутат обратила внимание на то, что «на местах уже появились самозванные группы, не относящиеся вообще ни к каким госорганам, а грабящие предпринимателей под видом мониторинга».

В связи с этим депутат потребовала Ликвидировать мониторинговые группы, либо привести их состав и действия в соответствие с Предпринимательским кодексом, а также определить лицо, ответственное за все действия каждой группы.

Напомним, 1 апреля на совещании по мерам противодействия коронавирусной инфекции (КВИ) президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что ограничения и последующие рейды не приносят ожидаемых результатов, становятся причиной социального напряжения. По мнению президента, работа мониторинговых групп порой имеет выборочный, непрозрачный характер – одни заведения могут проверяться постоянно, иные не проверяться вообще. 2 апреля аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, комментируя критику со стороны президента в отношении мониторинговых групп, заявил, что не власти города не могут отказаться от их работы.