Стоимость 1 кв. м нового жилья в Казахстане в марте выросла на 0,5%

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Нур-Султан. 7 апреля. КазТАГ – Стоимость 1 кв. м нового жилья в Казахстане за март 2021 года увеличилась на 0,5% и составила Т324 493, указывается в информации бюро национальной статистики (БНС) агентства по стратегическому планированию и реформам (АСПР) РК, распространенной в среду.

Согласно статданным, стоимость перепродажи 1 кв. м благоустроенного жилья в марте за месяц увеличилась на 2% и составила Т257 336.

Стоимость аренды 1 кв. м благоустроенного жилья увеличилась на 0,6%, до Т1 725, отметили статистики.

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