Вакцинация без теста на антитела – опасна 07.04.2021 13:00 Лилия ИГЛИКОВА Жизнь 273 0 Куаныш Керимкулов о том, что вакцинацию нужно не пропагандировать, а разъяснять Похожие материалы: Выборочное популяционное исследование на антитела проведено по поручению президента РК Родные Аяжан Едиловой: теста ДНК не было Без теста на КВИ в Австрии запретили посещать парикмахерские и некоторые магазины «Казахстан в опасности! Необходимо стать 50-миллионной нацией!». «Кто хочет рассорить казахов и русских?». «Введение латиницы спровоцирует спрос на русские школы». «При нынешних темпах вакцинации Казахстану понадобится 15 лет, чтобы привить 70% населения» Кто дискредитировал здравоохранение?