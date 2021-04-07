За неделю курс тенге к доллару упал на 1,6% – Нацбанк

Алматы. 7 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. С 30 марта по 7 апреля курс тенге к доллару упал на 1,6%, сообщает Национальный банк Казахстана.

«На биржевых торгах 7 апреля национальная валюта торгуется в диапазоне Т430,8-Т430,85 за доллар, ослабев на 0,37% от среднего курса вчерашних торгов. За период с 30 марта по 7 апреля обменный курс национальной валюты снизился на Т6,8, или на 1,6%», — говорится в сообщении, распространенном Нацбанком в среду.

Согласно информации, ослабление тенге идет на фоне снижения цены на нефть с начала прошлой недели на 4,1% и резкого ослабления российского рубля почти на 3%.

«Также внутренние факторы: восстановление деловой активности и выплата с начала апреля компаниями Казахстана дивидендов, способствует росту спроса на валюту и давлению на курс тенге», — отмечается в сообщении.