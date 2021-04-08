Цена продажи доллара превысила Т434 в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Нур-Султан. 8 апреля. КазТАГ – Цена родажи доллара США превысила Т434 в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, передает корреспондент агентства со ссылкой на данные Kurs.kz.

В Нур-Султане в обменных пунктах $1 в среднем покупают по Т429,75, а продают по Т434,25.

В Алматы в пунктах обмена валют средняя цена покупки $1 составляет Т430, а продажи – Т434.

В Шымкенте $1 в обменниках в среднем покупают по Т431,78, а продают по Т434,61.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на четверг, составляет Т429,1.