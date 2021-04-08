Нур-Султан. 8 апреля. КазТАГ – Неустойчивый характер погоды ожидается в четверг на большей части территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, местами по республике пройдут осадки (дождь, снег), лишь на юге, юго-западе и в центре республики ожидается погода без осадков. Местами ожидаются туман, усиление ветра, на севере – гололед», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, ночью и утром осадки (снег, дождь), туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 2-7 метров в секунду. Температура днем +8+10, ночью 0-2.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +15+17, ночью около +3+5.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +19+21, ночью -5-7.

В Восточно-Казахстанской области без осадков, ночью дождь, местами туман. Днем +12+17 (+5), ночью 0+5 (-3).

В Актюбинской области дождь, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +5+10 (+15), ночью 0+5 (+8).

В Атырауской области без осадков, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +13+18, ночью +2+7.

В Жамбылской области днем дождь, ночью без осадков, туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +15+20 (+10), ночью +1+6 (-2).

В Северо-Казахстанской области днем небольшой дождь, ночью дождь и снег, туман, гололед. Днем +4+9, ночью -3-8.

В Туркестанской области без осадков. Днем +19+24 (+16), ночью +3+8 (0).

В Кызылординской области без осадков. Днем +19+24, ночью +4+9.

В Западно-Казахстанской области дождь, туман, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +3+8, ночью 0+5.

В Костанайской области днем дождь, ночью дождь со снегом, туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +5+10 (на юге +15), ночью -3+2 (на юге +5).

В Карагандинской области без осадков, туман. Днем +7+12 (на юге +16), ночью -2+3 (на юге -6).

В Алматинской области днем дождь, ночью дождь со снегом. Днем +14+19 (+10), ночью +2+7 (-1).

В Мангистауской области без осадков, туман. Днем +15+20 (на юге +23), ночью +1+6 (на юге +9).

В Павлодарской области днем небольшой дождь, ночью сильнее, туман, гололед. Днем +8+13 (+3), ночью -3+2 (-6).

«В ближайшие сутки на горных реках юго-востока и востока республики ожидаются подъемы уровней воды, ослабления ледовых явлений. На территории Павлодарской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областей ожидается интенсивное снеготаяние и формирование талого стока, подъемы уровней воды на реках», — предупредили синоптики.