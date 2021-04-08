Алматы. 8 апреля. КазТАГ — Сход снежных лавин возможен в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы в период 8-12 апреля, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

«В связи с оттепелью, большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы в период 8-12 апреля возможен сход снежных лавин», — говорится в штормовом предупреждении в четверг.

Как уточняется, не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.