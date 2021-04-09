Экстрадированный из Грузии фигурант дела «БТА-банка» экс-директор предан суду

Нур-Султан. 9 апреля. КазТАГ – Экстрадированный из Грузии фигурант в деле АО «БТА Банк» экс-управляющий директор компании Асылмурат Рамазанов предан суду, сообщает Антикоррупционная служба.

«Антикоррупционной службой завершено расследование в отношении еще одного фигуранта преступного сообщества Мухтара Аблязова. Последний занимал должности исполнительного директора, управляющего директора, начальника управления корпоративного бизнеса № 7, являлся членом правления и кредитного комитета АО «БТА Банк». Он содействовал принятию незаконных положительных решений о кредитовании компаний, подконтрольных главе преступного сообщества Мухтару Аблязову. С 2010 года он находился в международном розыске, скрываясь по поддельным документам гражданина Кыргызстана», — говорится в сообщении в пятницу.

В августе прошлого года последний установлен в Грузии, где признал гражданство Казахстана и заявил об ускоренной экстрадиции на Родину.

«В настоящее время прокуратурой утвержден обвинительный акт, и подозреваемый предан суду. По уголовному делу обеспечено дополнительное возмещение ущерба на Т5,7 млрд. Досудебное расследование продолжается в отношении 14-ти подозреваемых, находящихся в международном розыске», — резюмируется в сообщении.

Напомним, дело против Аблязова возбудили в 2009 году, после чего банкир бежал из Казахстана. Он был объявлен в международный розыск по линии интерпола.

В июле 2013 года олигарх был арестован на территории Франции, его экстрадиции одновременно добивались Россия и Украина. В результате приоритет был отдан российскому запросу. После этого защита Аблязова направила ходатайство в государственный совет Франции, который отменил экстрадицию бывшего банкира.

Аблязов заочно приговорен в Казахстане к пожизненному лишению свободы. Он признан виновным в заказном убийстве, хищениях и ряде других преступлений.

Кроме того, уголовному преследованию в Казахстане регулярно подвергаются сторонники партии «Демократический выбор Казахстана» («ДВК»). Партия «ДВК», созданная и руководимая Аблязовым, в марте 2018 года решением суда в Нур-Султане была признана экстремистской и запрещена на всей территории Казахстана.