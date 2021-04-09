Посадка военных самолетов на автотрассу в Мангистау оказалась первой в истории ВС РК

Мангистау. 9 апреля. КазТАГ – Посадка военных самолетов на автотрассу в Мангистау оказалась первой в истории Вооруженных сил Казахстана, сообщает пресс-служба министерства обороны РК.

«На западе Казахстана завершена комплексная проверка компонентов сил специальных операций «Алтын Жебе». В проверке приняли участие подразделения Сухопутных войск, Сил воздушной обороны и Военно-морских сил. На заключительном этапе проверки впервые в истории Вооруженных Сил была осуществлена посадка военно-транспортного самолета С-295 и истребителя Су-27 на аэродромный участок автомобильной дороги, находящийся в Мангистауской области», — говорится в сообщении в пятницу.

Как уточняется, мероприятие выполнено в рамках повышения мобильности подразделений Военно-воздушных сил, которые привлекаются для поддержки сухопутной и военно-морской группировок войск.