Тенге ослаб в марте к доллару США на 1,8% — Нацбанк РК

Нур-Султан. 9 апреля. КазТАГ – Тенге ослаб в марте к доллару США на 1,8%, сообщает Национальный банк Казахстана.

«Обменный курс тенге ослаб в марте (к доллару США – КазТАГ) c Т417,02 до Т424,34, или на 1,8%», — говорится в информации Нацбанка РК, распространенной в пятницу.

Согласно информации, к концу марта общий негативный внешний фон и ухудшение динамики цен на нефть привели к ослаблению тенге. Объемы торгов на Казахстанской фондовой бирже выросли до $2,5 млрд. Новые зарубежные инвестиции сократились до Т17,8 млрд.

За апрель тенге снизился почти на 2% до уровня Т432,94, несмотря на цену нефти $63/баррель.

Дальнейшая динамика тенге будет определяться, прежде всего, ценой на нефть. Баланс на рынке нефти остается хрупким и во многом зависит от устойчивого восстановления спроса на энергоносители, потому что в отличие от предложения на рынке нефти, которое может регулироваться договоренностями по объемам добычи, спрос продолжает напрямую зависеть от дальнейшего развития ситуации с коронавирусом и темпами вакцинации, прогнозирует Нацбанк.