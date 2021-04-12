Архипелаг гуглаг

Праздничные куплеты ко Дню космонавтики

Однажды (давно) в пивнушке подслушал, как простой мужик доставал других простых мужиков: зачем моей дочке астрономия? Математика – понимаю. Ну, там, физика-химия, то, сё. Даже история. А зачем ей астрономия?

Он аж мозгами скрипел.

Мне хотелось заехать ему кружкой в табло, но этих гавриков там много было. Могли накостылять. И я, выхлебав свой шмурдяк (пиво «Карагандинское»), тихо свалил.

Да и напрасно я взбеленился, как отравы напился. Зачем этим оленям познания? Их на хлеб не намажешь. А простые люди обожают простые сравнения, где можно нечто намазать на что-то и тут же сожрать. Это они догоняют. Но, получив пайку бутерброда с ковидлом, дёргаются: где масло?

Что значит, где? У вас на бороде! В Караганде! На зоне с названием Дóлинка, где из вас выжмут и масло, и сусло. И будет вам кисло и тускло. Куди ни кинь — везде клин. Ужасный сплин, блин. Хмурь не хмурь физиономию, а надо было учить хотя бы анатомию.

***

Простые люди кроме водки никого не празднуют. Но вот на зоне они уважают докторов. Точнее, лепил. С их помощью можно закосить. Но это надо уметь смастерить. Лепила спросит, что болит? Мужик чётко: голова и живот. Тот таблетку сломает и скажет – вот! Одна половинка от головы, другая от живота. Да не перепутай, тупота! Пшёл вон, мудило.

Но зоновские шарят не хило. Могут спроворить крутую мастырку. Хоть сибирку, хоть горячку, да любую срачку-болячку. Подмышку перцем натрут, лепила снова тут как тут. Градусник воткнёт и давай орать: твою же мать! Сорок градусов, как у водяры. Уносите готовенького, санитары.

Сарынь, на кичку! А я на больничку. Лежу тихо, молчу громко, прикинувшись гадом, а ночами швыркаю чифирок с рафинадом.

А люди на воле сами лечат свои хвори и боли. Не корчат кислых рож, вступают в ЗОЖ. Их на понт не возьмёшь. Целители целлюлитов, победители простатитов, без виагры и пункции избавляют от эректильной дисфункции. Стоит, как лом! Записывайтесь на приём.

Так было, пока не сплыло.

Год прошёл, как бред пустой, вот уже ползёт второй, а мор не унимается, всяк по-своему дурью мается.

Тут я продолжу любимый стёб. За шкирку его сгрёб и погнал лесом. Слухайте дальше с неослабным интересом.

***

Вопрос: зачем доктору белый халат и крахмальное ведро на репе? Толкую: это не просто фершалские шмотки, а, мля, облачение, как у попа. Доктор разруливает свары между жизнью и смертью, устраивает с ними тёрки, колбасится не по-детски. Он и швец, и жнец, и царьгороховский жрец. И прикид у него должен быть зачётный, иначе он не лепила, а шпак позорный, придурок лагерный. Доктору веры больше, чем попику. Потому что поп гундит, по ушам ездит, но за базар не отвечает, а док в ливере петрит и может заштопать, если что. А то!

А гражданину начальнику, не к ночи будь помянут, вообще веры нет, ибо он сучара и зараза из зараз, вот и весь сказ.

И вот я что раскумекал.

Короче, на всякой зоне свой Хозяин, но все они балаболы, и всякий лажает, потому никто их не уважает. Опера у них гнилые, вертухаи продажные, педеля позорные, а петухи на вышках давно скурились и скурвились. А зону-то держать надо! А то зека нюх потеряют и по беспределу зелёнкой лоб Хозяину намажут. С них сбудется, они не промажут. Вот граждане начальники и забили стрелку, согнали на неё продажных лепил, подогрели их и ссучили. И на паях с ними схимичили эту парашу с ковидлом.

***

Я не следак, не опер, не кум, я ничего никому не предъявляю. Я, как честный фраер, только бебики пучу, уши растопыриваю, направо-налево кнокаю, мозгой шевелю, прикидываю хрен к носу, и чую: воняет поносом. И от этой понюшки слеза из меня, как из носа вьюшка, и так мне мляво, но я напишу вам свою маляву:

«Товарищи учёные, доценты с кандидатами! Простые люди на астрономию положили с прибором и не маются, а из анатомии помнят только, как пестики с тычинками бараются. Но вы же по шесть лет в жмуриках ковырялись, все кишочки из них повыматывали для своей мокробиологии. Вы навострились и трипак, и сиф шкварить, вы сварганили похабные колёса, от которых любой пестик столбняком стоит, аж звенит, а тычинки медовым соком текут и расщепериваются. Так разжуйте простым людя́м, пока не вломили вам взбучку, что это у вас за ковидла такая, как Сонька Золотая Ручка?

Вот я не зря за неё вспомнил.

Нырнувши в мутный ГУГЛ, я просёк, что ковидла эта – сущая шмакодявка, побирушка, гниль, ни кожи, ни рожи и жопка с кулачок. Поставь её рядом с какой-нибудь авторитетной шмарой в законе и слови разницу. Чума, к примеру, маруха видная, как индийская слониха, а ковидла – тьфу, ростом с блошку, её и в четыре глаза не разглядишь, марамойку позорную. Но в любую кладовку человечьего ливера она тихой сапой вползает глистой и снутри её чалится, жирует, как король на именинах! Типа отмычка у неё есть. Это я просёк.

Но Сонька Золотая Ручка такая же была! Мелкая, как вошка лобковая, страхолюдная и убогая, но какие гастроли вытворяла! Жирные папики сами дарили ей свои лопатники, и бабаи на неё западали, рыжьё, бабло, брюлики и пятистенные хаты ей в бел-рученьки отдавали! Фартовая была профура. Потому что умела марафетиться, мазаться, притираться, причепуриваться, прикиды менять – то монашкой засветится, то маркизой, то графиней, ещё и на всех языках гургуркала, как птица-соловей. И погоняла меняла. У неё их дюжина имелась – ну чем не ваша стрёмная ковидла? Которая то китайская, то бразильская, то британская, то южноафриканская…

Кстати, а кто этой спирохете позорной кликухи клеит? Почему гражданин-начальник пугает новой напастью, гонит, что она, караул, в сто раз зубастее? Он этот базар фильтрует? Лепилы, ответьте!

Молчат. Понимают, но кочумают.

Соньке таки вышел укорот, спалилась. Отжарили плетьми и в каторгу сослали на Сахалин, с нею там сам Чехов виделся. Написал потом в своей книжке: типа — так себе бабца, курица с лица. Оно так, а поди возьми эту птичку-невеличку за рупь двадцать.

А кто её словил-то! Городовые, околоточные, урядники, стражники и прочие псы преступного прижима в смазных сапогах. А вы, академики, член-корры, корры и их кореша, второй год эту мокрушную хрень изловить и удавить не можете. Сопли жуёте. И всё каркаете про какую-то пэцэрку. Она у вас что, вроде прожарки от вшей, что ли? Объясните по-людски. А то мозги простого человека соплёй текут от ваших маляв, где гониво про «…праймер, который сопоставим (комплементарен) с одной из цепей двуцепочечной матрицы, обрамляя начало и конец амплифицируемого участка…».

Стебётесь? Ну-ну. Можно в ответ коня завернуть и прислать такую феню, что ласты свои завернёте к едрене фене. Дошла до ушей параша, что пэцэрки ваши спляшут запросто и вашим, и нашим. У каждого зэка своя по счёту ходка, но почти у всех в печёнках чахотка – палочка Коха. Сиди, не охай. Зона, конечно, не санаторий, но, в натуре, не лепрозорий. А у вас на воле канают толпой – не пившие, не евшие, им пошуруют в шнобеле иглой и запишут в «заболевшие». Но не сходится у вас дéбет с крéдитом. Не срастается картина про мировой мор — готов на спор. По вашим малявам, число припухших и оклемавшихся почти срастается, а часть народа на больничке мается – хворь не тётка, блинами не расстарается. А иные, кто старше, те и того. Вот тебе и ого. Жили и сплыли. Но такие дела от веку были! А ежели денно и нощно зашугивать народ, он вконец обдристается и впрямь со страху помрёт. И выйдет кирдык с приветом со всего света.

Пандемия!

Роди меня обратно, мама миа.

***

А ещё растолкуйте, нам, тёмным, как можно хворать бессимптомно? Мы не баре, учить нас некому, но давно уж дотумкали, что хлебало надо прикрывать вымытой клешнёй, когда чих приспичит, чтоб сопливая зараза не вылетала из ноздрей во время речи, как заряд ядрёной картечи. Но если у чувака нос сухой, как у дряхлого волка, если он хлеборезку свою давно поставил на полку, и кашель ему нутро не рвёт, то как он может обслюнявить ближнего своего слизью ковидной, никому не видной? И зачем эта пурга, душу сосущая, будто вирусы, вездесущие, как термиты, ещё и летают по воздуху, словно мессершмиты, и засирают собой всё на свете? Растолкуйте нам куплеты эти. И про маски беспонтовые, хоть старые, хоть новые. А на кой ляд «комендантский час», если все кабаки заколочены крест-накрест и не с кем пузырь раздавить, чтобы грусть-тоску утопить?

Толпа трясётся, как бараний хвостик, а у меня ещё тысяча и один вопросик.

К примеру, такой.

Алё, граждане-начальники и лепилы-молчальники, вы там рамсы не попутали? Сечку с гречкой не смешали? Или вы все разом с глузду съехали? Обнесли вольных колючкой, за которой скалятся санитарные злючки, раскидали всех по баракам, а зоны эти размалевали красками, да только все они ссученные, потому что красные. Все под Хозяином ходят, хоть по-малой нужде, хоть по большой, хоть падай, хоть стой. И режим на этих зонах, как в лютой крытке: сюда не иди, там не сиди, нигде не тусуйся, вправо-влево не суйся, морду торбой прикрой, дыши через раз, а вокруг спецназ.

А теперь пошло сплошное ширево. Кто кольнулся, тот молодец, кто киксанул, тому капец. Лепилы, что не скурвились, шепчут: с вакциной мы вконец утуркались. То она ядрёная, то палёная, от неё горя хапнул не один бедняга. Короче, шняга. Бают, на коленке замастырена вся эта муть, и толку от неё – чуть. Может, и так, не знаю. Объясните, я послушаю, покиваю.

Я вот что маракую, а вы поправьте, если гоню и быкую. «Вакцины» эти точь-в-точь святое винцо, которым с ложечки паству поят, а на закусь дают сухарик убогий, и верующие как бы пьют кровь и едят тело своего бога. Святое причастие. Никогда не принимал участия. Ну, пусть, вера дело такое, на вкус и цвет кентов нет. Но Пасху с Рождеством, считай, отменили, кирхи с мечетями и синагогами заколотили, дорожку на Хадж шлагбаумами перекрыли, не велят больше трёх кучковаться — что адвентистам, что баптистам. Не знаю, как там выпало буддистам. Тоже, думаю, не сахер.

Да ну его на хер!

По ходу, урыли начальники Бога. Его было слишком много, и разный был у него вид, а теперь один – Ковид. И гражданин-начальник будет его пророком, чтобы фарить недрёманым оком, заливать нам в уши гнилые байки и выдавать на хавчик стрёмные пайки.

Ладно, начальник, авось, не околеем. Строем ходим, козлами блеем, пялимся в небо, кто с очками, кто без, где на орбите лётает МКС, в космос, куда в бега ушёл Гагарин, фартовый парень — не барин, а в доску свой. А тут теперь хоть волком вой. И космическая эта коряга – лучшая часть планеты Земля, мля, а остальное – гнилая бодяга, где всех, от замшелых дедов до молочных салаг прибрал к рукам архипелаг ГУГЛАГ.

Короче, хорош разводить антимонии. Не учили мы астрономии. Где-то лежат топоры до поры, да зенки нам страхом забило. Ещё малость подрищем, проморгаемся, да сыщем.

Пока, лепилы!»

***

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