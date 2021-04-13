Ветерана журналистики поздравили с 80-летием

Туркестан. 13 апреля. КазТАГ – Почетный журналист Казахстана, Почетный гражданин Туркестанской области и Байдибекского района Байдулла Конысбек – знаковая личность в отечественной журналистике.

Ветеран журналистики внес огромный вклад в развитие журналистики и публицистики в южном регионе. В свое время он возглавлял областной комитет по телевидению и радио и заложил основу первого телеканала в регионе. Более полувека своей жизни Байдулла Конысбек посвятил работе в сфере журналистики. Также он привнес большой вклад в процветание отечественной литературы. За свою долгую творческую жизнь он стал автором десятка книг, которыми восхищаются и сегодня.

В этом году Б.Конысбек празднует 80-летний юбилей. В честь этой даты в Туркестане состоялся творческий вечер с участием представителей интеллигенции и журналистов. Поздравить юбиляра приехали представительные делегации филиалов Союза журналистов Казахстана из Жамбылской, Кызылординской областей и города Шымкент. Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев направил поздравительное письмо, которое зачитал заместитель акима области Сакен Калкаманов. Также поступили поздравления от председателя Союза журналистов Казахстана Сеитказы Матаева, председателя правления АО «Республиканская газета «Egemen Qazaqstan» Дархана Кыдырали, депутата мажилиса парламента Дархана Мынбая, депутата сената парламента Али Бектаева и ряда акимов районов Туркестанской области. Инициатором проведения творческого вечера стали Туркестанский областной филиал Союза журналистов Казахстана и управления общественного развития ТО. Следует отметить, что мероприятие прошло с соблюдением санитарных норм. Творческий вечер вел председатель Туркестанского областного филиала СЖК Галымжан Елшибай, который отметил выдающийся вклад Байдуллы Конысбека в развитие региональной журналистики. Замечательную речь произнес известный писатель, обладатель международной литературной премии «Алаш» Мархабат Байгут.

По окончании мероприятия был организован турнир по бильярду в честь юбиляра, в котором участвовали журналисты из нескольких регионов. В итоге победителем турнира стал журналист Жамбылской областной газеты «Ақжол» Ергали Картайганов. Денежный приз победителю в размере Т100 тыс. от имени Союза журналистов Казахстана вручил Г.Елшибай. Собкор газеты «Жас Алаш» в Жамбылской области Нурболат Альдибек стал вторым, замкнул тройку призеров сотрудник холдинга «Сыр медиа» Ержан Батыршаев из Кызылорды.