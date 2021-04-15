«О потребности во внешней оценке». «Планетарный канон Мурата Ауэзова». «Был ли колониальный режим в Казахстане «классическим»?». «Национальное достояние — через аукцион?». «Одну ногу лечим, другую – калечим». «Делайте ваши отставки!»

Сетевой Казахстан 15 апреля 2021г.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «О потребности во внешней оценке» — Одна из самых неоднозначных черт нашего менталитета — острая потребность во внешней оценке, причем сугубо положительной и при этом объективной. О том, что где-то кого-то из наших чем-то наградили, про нас хорошо написали, отправили открытку — тут же идет на первые полосы и в топовые заголовки… А все остальные — внимательное население, СМИ, иностранцы — ждут, когда же деятели отечественного государства, бизнеса, науки, культуры сделать что-то, чтобы ими действительно восхищались и гордились.

MK — KZ . KZ . «Планетарный канон Мурата Ауэзова» — О способностях и особенностях казахского народа, его талантах, виртуальности казахского языка и возможности его синтеза с IT-пространством, ответственности за экологию души и земли говорим с Муратом АУЭЗОВЫМ — человеком, рядом с которым нам повезло жить и мыслить в одну эпоху. Важно еще услышать и понять — У замечательного поэта Жубана Молдагалиева есть слова «Я — казах. Умирал и рождался я тысячу раз…» Это была его эмоциональная реакция на события декабря 1986 года, когда произошли жесточайшие расправы над молодежью, вышедшей на площадь Алматы. Когда были пролита кровь и подавлен дух. Народ наш погибал много раз и находил в себе силы и возможности возрождаться. В этом, я бы сказал, не уникальность, а его особенность…

QMONITOR . KZ . «Был ли колониальный режим в Казахстане «классическим»?» — На протяжении всех последних лет многие представители национальной интеллигенции говорят о «тяжелом колониальном наследии», о необходимости деколонизации различных сфер жизни Казахстана. В этой связи возникает ряд вопросов, ответить на которые мы попросили историка-профессора одного из отечественных университетов. Он согласился, но на условиях анонимности – ввиду особой щекотливости темы, которая то сих пор вызывает ожесточенную полемику среди казахстанцев. Конечно, многие его оценки тоже носят спорный характер, но наше издание придерживается принципа, что должны быть услышаны самые разные мнения.

«Светскость и религиозность в Казахстане: в поисках точек соприкосновения» — Мы продолжаем дискуссию о том, возможен ли баланс между светскостью и религиозностью в Казахстане, и как его достичь. Поразмышлять на столь сложную и деликатную тему мы предложили Директору Центра политических исследований Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК Айдару АМРЕБАЕВУ.

KZAIF . KZ . «Делайте ваши отставки!» — Журналисты Виктор ВЕРК и Сергей КОЗЛОВ – о том, почему правительства Казахстана так часто критикуются. И даже иногда распускаются, – оставаясь, тем не менее, на месте — Ты же помнишь, что говорил президент Токаев новому составу мажилиса в январе? Правильно, он обещал начать массовую вакцинацию с 1 февраля. А она реально началась почти 2 месяца спустя. Так почему те, кто в начале года морочил голову президенту, до сих пор не уволены?! Короче, все это наводит на грустные мысли: видимо, в кадровом резерве Касым-Жомарта Кемелевича нет людей, способных зарабатывать в обществе очки для власти. Остались одни только мастера их втирать. Таковых и в действующем кабмине хватает. Вот почему президент не торопится менять шило на мыло…

SPIK . KZ . «Получится ли у министра Иргалиева насытит регионы инвесторами?» — Министр национальной экономики Асет ИРГАЛИЕВ впервые с момента своего назначения на должность в январе этого года наконец-то продемонстрировал «реформаторское начало» и заявил о внедрении инвестиционных рейтингов регионов для комплексной оценки эффективности действующих мер по привлечению инвестиций. Такой шаг, по мнению министра, будет стимулировать работу местных органов власти и подтолкнет их к поиску новых инвесторов и созданию для них максимально комфортных условий. Несмотря на уверенность главы Минэкономики в результативности подобной инициативы, нас «терзают смутные сомнения»: а не уготована ли ей изначально роль миража?

NOVGAZ.COM . Амиржан КОСАНОВ — «Отравление собственных мозгов» — Как-то незаметно, без бурного эмоционального сопровождения, освещалось в СМИ и социальных сетях предложение одного из сенаторов (кстати, бывшего заместителя Назарбаева по «Нур Отану» и экс-министра образования, что, согласитесь, придает определенный вес его словам): «Ложная информация быстро распространяет вирус через социальные сети. Поэтому мы считаем, что следует принять закон о социальных сетях… В условиях глобализации отдельные молодые люди даже не замечают, как попадают под влияние отдельных западных нежелательных групп. Они попадают в клетку из-за отравления собственных мозгов».

TIME . KZ . Петр СВОИК – «Национальное достояние — через аукцион?» — На май назначены аукционы по продаже Усть-Каменогорской и Шульбинской гидроэлектростанций, и сейчас завершается работа по определению их стоимости. Почему так срочно? Потому что именно эти две ГЭС, во многом базовые и, можно сказать, образцово-показательные для всей казахстанской электроэнергетики постановлением правительства, принятым под занавес прошлого года (28 декабря), включены в перечень крупных организаций республиканской собственности, подлежащих приватизации в приоритетном порядке.

«ЕНТ-2021: списать не удастся, пересдать можно» — С 15 апреля в стране планируют начать Единое национальное тестирование абитуриентов. Учитывая пандемию и ограничительные меры, его формат изменили. Чтобы не было скученности, продолжительность ЕНТ увеличили до 2,5 месяца. Есть и другие новшества в образовании.

«Так удобно следователю» — Без малого два года жительница Уральска не может добиться расследования уголовного дела по факту смерти своего брата. Молодой талантливый казахстанский ученый умер в результате несвоевременно оказанной медицинской помощи. Несмотря на наличие документов, подтверждающих это, местное управление полиции снова и снова закрывает дело с формулировкой “за отсутствием состава преступления”.

KURSIV . KZ . «Минфин продаст Национальный научный медцентр в Нур-Султане» — Приватизация АО «Национальный научный медицинский центр» намечена на 22 апреля. Крупное медицинское учреждение планируется реализовать путем прямой продажи 100% акций определенной компании — ТОО «Mexel Health». По договору, стратегический инвестор обязан в течение пяти лет вложить в развитие медицинского комплекса 17,5 млрд тенге.

MATRITCA . KZ . Роман ПОДОПРИГОРА, юрист – «Одну ногу лечим, другую – калечим» — Санврачи продолжают задавать юристам загадки. Как советовал один герой в популярном советском фильме: можно садиться писать диссертацию. На этот раз загадка в следующем: должен ли местный санитарный врач придерживаться указаний своего начальника, то есть главного санитарного врача страны? Или он сам себе хозяин на своей территории. Оба наделены правом вводить ограничения. Все, как часто, зависит от ситуации. Если проблема локальная, то республиканский санврач вообще не нужен. Местный сам все будет решать.Но если проблема глобальная, как сейчас, то все сложнее…

365 INFO . KZ . «Государству нужно сдержать цены на бензин» — Депутаты считают, что причиной стремительного роста цен на топливо с начала 2021 года стал сговор участников рынка… Доктор экономических наук, профессор Института экономики МОН РК Олег ЕГОРОВ кроме названных депутатом причин роста цен на ГСМ назвал еще одну — роль посредников в отрасли — Я считаю, что такие отрасли, как электроэнергетика, нефтяная, военная, производство лекарств и ряд других, являются стратегическими и подлежат обязательному контролю со стороны государства.

AZATTYQ — RUHY . KZ . ««Нет слов комментировать»: Ермухамет Ертысбаев о сообщнике Аблязова, возместившем 2 млн долларов из 1,6 млрд» — Политолог и общественный деятель Ермухамет ЕРТЫСБАЕВ высказался об окончании расследования в отношении обнаруженного в Грузии и экстрадированного в Казахстан сообщника Мухтара АБЛЯЗОВА – он предстал перед судом. «Асылмурату Рамазанову инкриминировалась сумма в 249 млрд тенге. По тогдашнему курсу – 150 тенге за доллар – эта сумма составляла примерно 1,6 млрд долларов. Гигантская сумма. И что в результате мы имеем? Рамазанов возместил часть этой суммы – 2 млн долларов. Где, возникает вопрос, оставшиеся 1 млрд 664 млн долларов? Это ваши деньги», — сказал Ертысбаев, обращаясь к казахстанцам.

CARAVAN . KZ . «Как ищут родителей, наследников и выявляют брачных аферистов: откровения частного детектива» — Быть сыскарем, психологом, историком, специалистом широкого профиля и просто неравнодушным человеком – в этих ролях зачастую приходится выступать детективам. О том, как помогали восстанавливать шежире, находили родственников за границей и вычисляли мошенников, “КАРАВАНУ” рассказал председатель ОО “Эксперты безопасности “Калкан” Рустам МИРЗАБАЕВ.

LITER . KZ . «Казахстанский путешественник провёл ночь с крокодилами в Мексике» — Казахстанский велопутешественник Талгат ЖУМАБЕКОВ последние несколько лет совершает кругосветное экстремальное велопутешествие. Сейчас он находится в Мексике. Останавливаться казахстанец предпочитает на открытом воздухе, разбив палатку, зачастую, недалеко от опасных зверей.

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